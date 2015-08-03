İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, hava sıcaklıkların artması nediniyle işveren ve çalışanlara uyarıda bulundu.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkması nedeniyle işveren ve çalışanlara uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede hava...

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkması nedeniyle işveren ve çalışanlara uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde olmasından dolayı güneş altında çalışmak zorunda kalanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda işverenlerin duyarlı olması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, işverenlere, çalışanlara güvenli çalışma alanları sağlamak ve aşırı sıcaklardan korunmak için şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Aşırı sıcaktan korunmuş işyerleri sağlanması, çalışanlara yeterli içme suyu, gölgeli dinlenme alanları ve dinlenme olanakları sağlanması, günün en sıcak saatlerinde (12:00 – 16:00) güneş altında çalışılmaması, kapalı alanların iyi havalandırılması, güneşten korunmak için şapka kullanılması, sık sık ve bol su tüketilmesi…”