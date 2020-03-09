İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bakanlığın kadın personeli ile birlikte Lefkoşa’da “Kadın Yaşam Ormanı” ismini verdikleri alana farklı farklı ağaç türlerinden 150 fidan dikti

İçişleri Bakanlığı, “Kadın Yaşam Ormanı” oluşturuldu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bakanlığın kadın personeli ile birlikte Lefkoşa’da “Kadın Yaşam Ormanı” ismini verdikleri alana farklı farklı ağaç türlerinden 150 fidan dikti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bakanlığın kadın personeli ile birlikte Lefkoşa’da “Kadın Yaşam Ormanı” ismini verdikleri alana farklı farklı ağaç türlerinden 150 fidan dikerek, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların öncü olmasını, sorumluluk alarak çevre ve ekosistemin dengesi için yaşamın her alanında olduğu gibi mücadeleyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Kadınların, yaşamın her alanında üretkenliğinin, sorumluluğunun ve gücünün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde yükseltilmesine katkı amacıyla son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile mücadelede kadınların etkin rol oynamasının önemine dikkat çekmek istedik. Dikilecek fidanların yaşaması ve dikimi yapılan alanın “Kadın Yaşam Ormanı”na dönüştürülmesinde İçişleri Bakanlığı kadın personelimiz gönüllü olarak sorumluluk aldı” dedi.

BAYBARS, “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KADINLAR ÖNCÜ OLMALIDIR”

Baybars, uluslararası platformlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımının İklim Değişikliği Politikalarıyla entegrasyonu ve kadınların iklim değişikliği ile mücadeledeki konumu hususlarının ilk kez 2001 yılında Marakeş’te düzenlenen toplantılar sonucu “Marakeş Uzlaşmaları” olarak anılacak olan kararlarda yer aldığını ve kadınların hem etkilenen hem de etkileyecek taraf olarak iklim mücadelesinde ilk kez resmi olarak yerlerini aldıkları bu kararların çok önemli olduğunu belirtti.

Dünya Kadın Çevre ve Kalkınma Örgütü, Küresel Toplumsal Cinsiyet ve İklim Değişikliği İttifakı gibi kurumların kurulmasıyla da bu mücadelede küresel alanda son yıllarda bir uyanış olduğunu belirten Baybars, ülkemizde de İklim Değişikliğine karşı mücadelede kadınların dayanışmasına ve sorumluluk almasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Baybars, kadınların işte, evde ve yaşamın her alanında, birçok zorlukla karşılaştığını bu zorlukları aşılmasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde mücadelenin ve dayanışmanın çok önemli olduğunun vurguladı. Bakan Baybars, “Kadınların sadece ayrımcılığa, ötekileştirmeye, zorbalığa, şiddete karşı değil aynı zamanda çevre katliamlarına ve son yıllarda yaşanan İklim Değişikliğine karşı da mücadelede öncü olması gerektiğine inandığını söyledi.

BAYBARS, FARKLILIKLARIN BİR ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ VE HER BİREYİN “ BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞCESİNE” YAŞAYACAĞI BİR DÜNYA İSTİYORUZ”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, en kısa sürede bölgemizde ve dünyada eşitsizliğin, şiddetin, ayrımcılığın ve savaşların son bulmasını istiyoruz diyen Baybars, burada farklı türden fidanlardan oluşturmayı amaçladığımız “Kadın Yaşam Ormanı”mız gibi tüm dünyada farklılıkların bir zenginlik olduğunun görülmesi ve her bireyin Nazım’ın şiirinde dediği gibi “ bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine” yaşayacağı bir dünya istiyoruz.

İçişleri Bakanlığı kadın personelinin gönüllü olarak katıldığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde İklim Değişikliğine karşı mücadelede kadınların öncü olması için farkındalık yaratmak amacıyla 150 adet fidan dikildi.

Pazar günü olmasına rağmen bu etkinliğe gönüllü destek veren bakanlık personeline ve ekim alanının temizlenmesinde, su desteğinin sağlanmasında katkı koyan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve çalışanlarına da teşekkür eden Baybars, “kadınların güçlü, yaşanabilir bir gelecek için öncü olması, sorumluluk alması dünyayı daha mutlu, daha adil ve şiddeten uzak sevgiye yakın kılacağına inanıyorum” dedi.

Baybars, “Kadın Yaşam Ormanı”ndaki fidanların büyümesiyle eşitliğin, adaletin, sevginin ve doğanın dengesinin korunmasında verilecek mücadelenin de aynı şekilde büyümesini dileyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.