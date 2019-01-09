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İçişleri Bakanlığı, Akacan'ın özel hastaneye sevki konusunda soruşturma başlattı

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İçişleri Bakanlığı, Akacan'ın özel hastaneye sevki konusunda soruşturma başlattı
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bulut Akacan’ın özel hastaneye sevki konusunda soruşturma başlatılması için adım atarak bugün, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Polis Genel Müdürlüğü’ne, soruşturma başlatılmasını ve neticelerin ivedilikle bildirilmesini talep eden bir yazı gönderdi. 
Bakan Baybars, 8 Ocak Salı günü “ciddi darp” ve “vahim zarar” iddiasıyla, korumları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ile birlikte hakkında 3 gün tutukluluk kararı verilen Bulut Akacan’ın özel hastaneye sevkedilmesi konusunda soruşturma başlatılmasını talep etti.
Bakan Baybars, soruşturmayı yürüten polis memurlarının, herhangi bir resmi karar olmadan rutin ve doğru uygulamaların dışına çıkmasının, olayın cezai ve idari açıdan soruşturulmasını ve görevi suistimal ile benzeri suçların olup olmadığının araştırılmasını istedi.

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