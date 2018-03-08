banner107
3 0
6 0
22 0
14 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
69 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
182 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
151 0
10 0
banner82
banner147

İçişleri Bakanı'ndan Cezaevi'ndeki kadınlara ziyaret

banner27

İçişleri Bakanı'ndan Cezaevi'ndeki kadınlara ziyaret
banner137

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kadınların her alanda eşit olabilmesi için başlatılan mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti.
Baybars, burada basına yaptığı açıklamada, 161 yıl önce emekçi kadınların başlattığı hareketin bugün, kadınların her alanda eşit olacağı, adil, sömürü ve mağduriyetlerden uzak bir dünya için mücadele verildiğini ifade etti.
Kadına yönelik şiddetin pek çok alanda mevcut olduğunu kaydeden Baybars, “Kadının her alanda eşit olabilmesi için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz” dedi.
Cezaevindeki kadın gardiyan, kadın tutuklu ve mahkumlarla bir toplantı yapacağını, bu toplantıda cezaevindeki kadınların topluma kazandırılması yönündeki çalışmaların da görüşüleceğini kaydeden Baybars, bu çalışmalarda gardiyanlarının çok önemli olduğunu ifade etti.
ÇEBİŞ
Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ise tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve ziyareti için Bakan’a teşekkür etti. 
Ziyarette, bazı hediyeler de takdim edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.