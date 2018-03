İçişleri Bakanı'ndan Cezaevi'ndeki kadınlara ziyaret

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kadınların her alanda eşit olabilmesi için başlatılan mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti.

Baybars, burada basına yaptığı açıklamada, 161 yıl önce emekçi kadınların başlattığı hareketin bugün, kadınların her alanda eşit olacağı, adil, sömürü ve mağduriyetlerden uzak bir dünya için mücadele verildiğini ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin pek çok alanda mevcut olduğunu kaydeden Baybars, “Kadının her alanda eşit olabilmesi için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz” dedi.

Cezaevindeki kadın gardiyan, kadın tutuklu ve mahkumlarla bir toplantı yapacağını, bu toplantıda cezaevindeki kadınların topluma kazandırılması yönündeki çalışmaların da görüşüleceğini kaydeden Baybars, bu çalışmalarda gardiyanlarının çok önemli olduğunu ifade etti.

ÇEBİŞ

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ise tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve ziyareti için Bakan’a teşekkür etti.

Ziyarette, bazı hediyeler de takdim edildi.