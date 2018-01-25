“İç güvenlik personelimiz görevini yaptı”

Meclis Çalışanları Sendikası, eylemlerde iç güvenlik personelinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti

Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN), Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Ocak’taki ant içme töreni esnasında, Meclis’e karşı yapılan saygısız tutum ve davranışları kınadı.

MEC-SEN Başkanı Batu Beyit, Meclis çatısına çıkmak suretiyle yapılan bu girişimin, sadece Yüce Meclis’e değil, aynı zamanda halkın iradesine ve ülke demokrasisine bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Beyit yazılı açıklamasında, halkı, içinden geçilen bu önemli süreçte sağduyuya davet ederek, Cumhuriyet Meclisi’nin itibarını düşüren bu tip eylemlerden kaçınarak, çeşitli provokasyon girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet etti.

Beyit, “Olayın yaşandığı andan itibaren, Meclis çalışanlarımızdan olan iç güvenlik personelinin yetersiz kaldığı hususunda birçok mecrada yapılan eleştirileri de üzüntü ile takip etmekteyiz. Bilinmesini isteriz ki, iç güvenlik personelimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek, kendilerine verilen yetkiler dâhilinde hareket etmişlerdir” ifadelerini de kullandı.