İbrahim Uysal Kütüphanesi açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) uzun yıllar görev yapmış olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden barış aktivisti İbrahim Uysal anısına Güzelyurt’ta kütüphane açıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Güzelyurt İlçe Binasında Uysal’ın anısını yaşatacak kütüphanenin açılışına, CTP Genel Başkanı ve Başbakan ve Tufan Erhürman da katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Gecede, İlçe Sekreteri Vasfi Candan, İlçe eski Başkanı Niyazi Düzgün, İbrahim Uysal’ın eşi Serpil Uysal da konuştu.

Konuşmalarda, İbrahim Uysal’ın demokrasiye olan inancı, barış ve çözüm yolundaki mücadelesi aktarıldı.

Yapılan sohbetlerde tarih öğretmeni olan Uysal’ın, spora düşkünlüğü, dürüstlüğü ve çalışkanlığı dile getirildi.

Açılışta, kütüphanenin Güzelyurt bölge halkına değerli hizmetler vereceği vurgulanırken, 20 ailenin bağışladığı 755 kitaptan oluşan İbrahim Uysal Kütüphanesi’nin her gün mesai saatlerinde açık olacağı belirtildi.