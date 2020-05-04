İbrahim İğrek sağlığına kavuştu

Her iki gözünde var olan görme kaybı nedeniyle yaklaşık 1 ay önce İşadamı Mete Özmerter’in özel uçağıyla İstanbul’da ameliyata giden İbrahim İğrek’ten güzel haberler geldi.

İstanbul'a göz ameliyatı için giden Haspolat sakini İbrahim İğrek’in sağlığına kavuştuğu bildirilirken, kaybetme riski olduğu gözündeki operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

İğrek’in görme zorluğu yaşadığı diğer gözünün görme oranı ise %15 artırıldığı ve o gözünün de daha iyi gördüğü ifade edildi. Aldığımız bilgilere göre İbrahim İğrek ve eşinin Çarşamba günü büyük ihtimalle adaya dönecekleri belirtildi.