Hyundai plaza satış ekibi iddialı

Otomotiv sektöründe emin adımlarla ilerleyen Özok Group, Hyundai markasını Haspolat’taki yeni tesisinde markasına yakışır bir hizmet vererek, satış ve satış sonrasında hizmetlerine devam ediyor.

Satış ekibi 2018 yılı için ‘’Bomba gibi geliyoruz” ifadesini kullanarak, yeni gelen araçlarını sergilerken pozitif enerjileriyle dikkatleri çekiyor.

Hyundai satış ekibinin verdiği bilgiye göre bu yıl içerisinde lansmanı yapılacak olan Yeni Tucson ve Kona modellerini bekleyen Hyundai müşterilerine müjdesini verirken, adayı sallayacak modellerin lansman tarini de çok yakında duyuracaklarını ifade ediyor.

Satış Sonrası Hizmetler şebekeler arasında yapılan anket sonuçlarına göre Hyundaiassan’ın dünya birincisi gelmesinde katkıda bulunan Özok Group Hyundai’nin başarısı plaket ile ödüllendirilmişti.