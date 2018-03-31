banner107
Cihangir canı için kazandı
Cihangir canı için kazandı
15 0
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
27 0
Maunacılar zafere kürek çekti
Maunacılar zafere kürek çekti
106 0
40 0
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
15 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
19 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
220 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
44 0
banner82
banner147

Hüseyin Çavuş Kelle büyük farkla yeniden başkan

banner27

Hüseyin Çavuş Kelle büyük farkla yeniden başkan
banner137

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. dönem Olağan Genel Kurulu bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleşti. 
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nde yaklaşık 949  kişi oy kullandı. 954 oydan 17 oy geçersiz olurken, 787 oy alarak İbrahim Alkan'a büyük fark atan Kelle seçimi kazandı. İbrahim Alkan 150 oy, Hüseyin Çavuş Kelle 787 oy aldı.

Çiftçiler Birliği başkanlık adayı için mevcut başkan Hüseyin Çavuş Kelle ve Genel Sekreter İbrahim Alkan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan Hüseyin Çavuş Kelle oldu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.