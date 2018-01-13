“Hürses’in açıklamaları, kendi şahsi görüşleridir”

Yüksek Adliye Kurulu, kurul üyesi Özen Hürses’in “Bazı vekillerin özel hayatlarına ilişkin fotoğrafları ve Başsavcılıkta bazı eski bakanların dosyaları var” şeklindeki açıklamasının Hürses’in sadece kendi şahsi görüşlerini yansıttığını belirtti

Seçim sonuçlarının ardından koalisyon tartışmaları sürerken Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Özen Hürses’in sosyal medyadaki paylaşımı tartışma konusu oldu.

Facebook’tan yaptığı paylaşımda UBP ile hükümet ortağı olmak istemeyen siyasi partilere tepki gösteren Hürses, bazı vekillerin özel hayatlarına ilişkin fotoğrafları, Başsavcılıkta bazı eski bakanların dosyaları bulunduğunu iddia etti.

UBP’nin hiç bunların üzerine gidip bel altı vurmadığını ifade eden Hürses “hodri meydan” dedi.

Tekrar bir seçim olmasını ve bunların da ortaya çıkmasını istediğini söyleyen Özen Hürses’in tarafsız bir kurulun üyesi olması gerekirken bir hukukçu olarak sarf ettiği sözler tepkiye neden oldu.

Özen Hürses’in paylaşımı şöyle:

“Memlekette yaklaşık bir aydır doğru düzgün icraat yok devlet dairelerinde memur yok alınan karar yok. Hiçbir iş yapamıyoruz. Seçimde görev yapan polisi, memuru, Yargıcı perişan oldu. Bir de hükümet krizi. Sanki de UBP ve vekilleri hepsi AIDS’li hepsi! Herkes temiz bir UBP kirli.

UBP’ye oy veren herkes de menfaatçi.

Kurmam da kurmam. Digomaya gidin!

Akıncı da yüzde 60’ın yüzde 30’u ile geldi ama Cumhurbaşkanımızdır.

Ne vekillerin ne özel hayatları ne fotoğrafları var ama UBP hiç bunların üzerine gidip bel altı vurmadı, ne eski bakanların ne dosyaları var Başsavcılıkta. Bunlar da dile getirilmedi. Ama hadi hodri meydan! Ben isterim baştan seçim olsun. Ama bu defa herkesin fotoğraf, video ve bekleyen dosyaları da ortaya çıksın. Ha bir zahmet de HP bu değirmenin suyu nerden gelir onu da açıklasın.”

Öte yandan Yüksek Adliye Kurulu, kurul üyesi Özen Hürses’in, Yüksek Adliye Kurulu’nun saygınlığını olumsuz etkileyebilecek talihsiz paylaşımlarının sadece kendi şahsi görüşlerini yansıttığını vurguladı.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kurulun tarafsız olduğunun bilinci içerisinde yargının genel işleyişi, düzenli çalışması için görev ifa ettiği kaydedilerek, “Yüksek Adliye Kurulu 1985 yılından itibaren ortaya çıkan yeni oluşum şekli ile görev yapmıştır. Bugüne kadar bünyesinde seçilen ve/veya atanan üyeler, siyasi etiket taşımalarına rağmen, bu yönlerini hiçbir şekilde Yüksek Adliye Kurulu’ndaki görevlerine taşımayarak, tarafsız ve adil bir şekilde, öncelikli olarak bir hukukçu sıfatıyla ve yargının menfaatini gözeterek görevlerini yerine getirmişlerdir” denildi.

Açıklamada, oluşumuna Anayasa’nın 141. maddesinde yer verilen Yüksek Adliye Kurulu’nun, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yargıçları, Cumhurbaşkanı’nın atayacağı bir üye, Cumhuriyet Meclisi’nin atayacağı bir üye, Cumhuriyet Başsavcısı ve Barolar Birliği’nin seçeceği bir üyeden oluştuğu ve atanan üyelerin görev sürelerinin 3 yıl olduğu hatırlatıldı.

35/1985 sayılı KKTC Yüksek Adliye Kurulu Yasası’nın 3. maddesi altında Cumhurbaşkanı veya Cumhuriyet Meclisi tarafından atanan üyelerden birinin veya Barolar Birliği’nin seçeceği üyenin istifası, ölümü veya görevini sürekli olarak yapmasını engelleyecek akli veya bedensel bir rahatsızlığı olması halinde ilgili organ tarafından böyle bir üyenin yerine 1 ay içerisinde yenisinin atanacağına veya seçileceğine yer verdiği belirtilerek şöyle denildi:

“Yukarıda ifade edilen yasal çerçeve içerisinde Yüksek Adliye Kurulu tarafsız bir kurul olduğunun bilinci içerisinde yargının genel işleyişi, düzenli çalışması için görev ifa etmektedir.

Yüksek Adliye Kurulu 1985 yılından itibaren ortaya çıkan yeni oluşum şekli ile görev yapmıştır. Bugüne kadar bünyesinde seçilen ve/veya atanan üyeler, siyasi etiket taşımalarına rağmen, bu yönlerini hiçbir şekilde Yüksek Adliye Kurulundaki görevlerine taşımayarak, tarafsız ve adil bir şekilde, öncelikli olarak bir hukukçu sıfatıyla ve yargının menfaatini gözeterek görevlerini yerine getirmişlerdir.

KKTC Meclisi’nin 7 Kasım 2017 tarihinde Yüksek Adliye Kurulu Üyesi olarak seçtiği Sayın Özen Hürses’in Yüksek Adliye Kurulu’nun saygınlığını olumsuz etkileyebilecek talihsiz paylaşımları sadece kendi şahsi görüşlerini yansıtmaktadır.

Yargıya da partizanlık karıştı yönünde basında yer alan muhtelif yayınlar nedeni ile bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.”