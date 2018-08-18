“Hür-İş’e ayrımcılık yapıldı”

Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ın sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önceki gün akşam saatlerinde kamuda yetkili 6 sendikayla bir araya geldi.

Denktaş, ilk olarak saat 17.00’de, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yetkilileri ile ve saat 18.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede, hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulurken, kamuda alınacak tedbirler de masaya yatırıldı.

Öte yandan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın önceki gün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle dün sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Hür-İş yetkililerinin de hazır bulunduğu protestoda konuşan Federasyon Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı.

Çaluda konuşmasında, asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini de kaydetti.

