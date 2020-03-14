Hükümetten OHAL gibi kararlar

Bakanlar Kurulu dün sabah11.30 sıralarında yaptığı olağanüstü toplantıdan sonra dün akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla saat 19.30’da başladı.

Akıncı bir süre toplantıya başkanlık etti, hükümete OHAL ilan edilmesi önerisini sundu. Bu talep hükümetten kabul görmedi. Akıncı daha sonra toplantıdan ayrıldı. Bakanlar Kurulu toplantısı Akıncı’sız devam etti.

Başbakan Ersin Tatar, yaklaşık 6 saat süren ve dün gece 00.35’te tamamlanan toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı.

Başbakan Tatar, yeni tedbirleri şöyle sıraladı:

*Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27/03/2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.

*Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. Yerler 27/03/2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.

* Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.

*14/03/2020 saat 02:00 itibarıyla 01/04/2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.

*14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın OHAL’i önerdiğini aktaran Tatar, “Biz de bunu değerlendirdik. Yapılan değerlendirmelerde bizim de tedbirlerimizi artıracağımızı söyledik” dedi. Olayın o kadar basit olmadığını, insanların ihtiyaçları olduğunu, sektör, çalışan olduğunu belirten Ersin Tatar, dolayısıyla bunları tüm boyutları ile ele alındıktan sonra karar aldıklarını söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT İÇERİSİNDE KISMİ VEYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık ve benzeri haricinin 27 Mart’a kadar izinli olduğunu, özel sektörde ise, eczane, market, benzinlik gibi temel ihtiyaçların dışında tüm yerlerin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağını açıklayan Başbakan Tatar, “Zaruri olmadıkça kimse sokağa çıkmamalıdır. Önümüzdeki 48 saat içerisinde kısmi veya sokağa çıkma yasağını yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“MAĞUSA DEVLET HASTANESİ’Nİ KARANTİNAYA DÖNÜŞTÜRDÜK”

Mağusa Devlet Hastanesi’nin karantina hastanesi olmasına karar verildiğini kaydeden Ersin Tatar, “Bu kararların artırılması yönünde irademizi ortaya koyduk” dedi. Hafta boyunca çalışmaları ve ortaya koydukları iradenin de halk tarafından görüldüğünü ifade eden Tatar, “Akşam saatlerinde yapılan bazı popülist açıklamaları kabul edemeyiz” değerlendirmesini yaptı.

İnsanların mümkün olduğunca evde kalmaları, mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları çağrısında bulunan Tatar, “Bu işi istismar ederek, siyasi bir oyun haline getirerek bizi yıldıramazlar. Hizmetlerin ve temel ihtiyaçları tartıştıktan sonra bu kararları verdik, dolayısıyla halkımız bu kararlarımızı böyle verdiğimizi değerlendirmeli” şeklinde konuştu.

“İNSANLARI EVE KAPATMAK O KADAR KOLAY DEĞİL”

İnsanları evine kapatmanın o kadar kolay olmadığını belirten Tatar, “Akıncı, açıkladığı rakamları bize vermemişti. Sayın Akıncı bizim kararlarımızı da gördü, ancak fazla yorumda da bulunmadı. Biz burada bu konuları konuşurken siyaseti, ekonomiyi bir kenara bırakıp halkın sağlığını düşündük” diye konuştu.

ÖZERSAY: “SORUMLULUK BİLİNCİNDEYİZ”

Ardından söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu ülkenin hükümeti olarak sorumlulukların bilinci ile hareket etmenin bilincinde olduklarını, ihtiyaca göre orantılık ilkesini dikkate alarak kademeli olarak tedbirleri artırdıklarından söz etti.

OHAL ilan etmeden de alınabilecek tedbirleri almaya çalışırken, Koronavirüs Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve Tıp-İş’in de görüşlerini dikkate alarak çalışmalar ortaya koyduklarını söyleyen Özersay, “Aldığımız karar çerçevesinde Türkiye’den KKTC vatandaşları gelebilecek, KKTC’de muhaceret izinli olanlar da ülkemize gelebilecek. Güney’den Kuzey’e KKTC vatandaşları, muhaceret izinliler gelebilecek, onun dışındakiler gelemeyecek. İki kategorinin haricinde ülkemize giriş yasaklandı. Güney’e geçen KKTC vatandaşı, Güney’den KKTC’ye geldiği zaman 14 gün gözlem altında tutulacak” şeklinde konuştu.

“Hastaların genel durumu iyi”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu ana kadar 5 pozitif vaka olduğunu, bunlardan 4’ünün Alman, 1 tanesinin KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Aralık 2019’dan itibaren bakanlık olarak tedbirleri almaya başladıklarını ve tedbirleri artırdıklarını söyleyen Pilli, “Lefkoşa Hastanesi’nde bir karantina bölümümüz var ve bu bölümün hastane ile bir bağlantısı yok. Medyada bilgi kirliliği var; halkımız sadece yetkililerin açıklamalarına itibar etmeli” dedi. Sağlık personelinin özveri ile çalıştığını, gerekli malzemeler de olduğunu dile getiren Bakan Pilli, “Bu aşamada, gerektikçe tedbirler artırılacak. Solunum cihazlarımızı 2-3 güne kadar iki katına çıkarılacak. Hastaların genel durumu iyi, tedavilerine devam ediliyor. Vatandaşlarımız çok mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalı. Mağusa’daki karantina hastanesinin kapasitesi 120–130 yatak kapasitelidir. Süreç içerisinde belki de kapasitesini artırabiliriz” dedi.