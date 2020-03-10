Hükümetten ek koronavirüs önlemleri

KKTC’de de koronavirüs vakası görülmesinin ardından son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, bir dizi tedbir aldı.

Toplantının tamamlanmasının ardından Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan tedbirleri açıkladı.

Tatar, tüm dünyada ciddi tedbirlerin alındığı koronavirüsile ilgili uzmanların önerileri doğrultusunda hükümetin gerekli adımları almaya devam ettiğini söyledi.

KARARLAR… OKULLAR 15 MART’A KADAR TATİL… OKULLAR VE TAŞITLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında koronavirüsle ilgili etkin mücadele bağlamında ürettiği kararları Tatar, şöyle sıraladı:

1-Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı tüm okullar, kreş ve üniversiteler dahil olmak üzere, 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar tatil ilan edilmiştir. Bu tatil süresince, oluşturulan teknik ekiplerce tüm okul binaları ve öğrenci taşıma araçları dezenfekte edilecek.

2-Çocuk festivalleri, çocuk ve gençlik kampları ve tüm okul müsamere ve müsabakaları 15 Mart 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

3-Güney Kıbrıs’tan, ülkemizde turistik gezi, ayin ve benzeri maksatlarla 10 kişiyi aşan otobüslerle gerçekleştirilecek toplu geçişler 15 Mart 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

4-Koronavirüsü teşhisi konmuş bulunan turistlerin konaklamış oldukları otellerdeki karantina uygulaması devam etmektedir. Karantina, durumun seyrine göre, peyderpey kaldırılacaktır.

5-Sağlık Bakanlığı ve sivil savunma ekiplerince oluşturulan özel ekipler tüm gümrük geçiş noktalarını dezenfekte etme faaliyetine başlamıştır.

6- Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa ilçe sınırlarında bulunan tüm turistik ve ören yerlerini dezenfekte etme faaliyetine başlamıştır.

7- 1 Nisan tarihine kadar ülkemize yurtdışından yapılacak Almanya ve Fransa çıkışlı Charter Uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur.”

“PANİĞE GEREK YOK”

Başbakan Ersin Tatar, panik yaratılmasına gerek olmadığını, gereken tedbirler zamanında alındığı sürece, alınan tedbirlerin Rum tarafından da desteklenmesiyle, insanların da bir süre için toplu etkinliklerde bulunmamasıyla konunun sükunet içerisinde ele alınacağını kaydetti.

“SEÇİM TOPLANTILARI BİR HAFTA ERTELENDİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak da parti liderleriyle görüşerek bir hafta süreyle çoklu buluşmalar ve toplantıları erteleme kararı aldıklarını söyleyen Tatar, tedbirler sonucunda büyük sıkıntılar yaşanmayacağına inandıklarını belirtti.

OKTAY VE KOCA İLE GÖRÜŞME… TC’DEN EKİP GELİYOR

Tatar, bugün sabah TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de değerlendirmelerde bulunduklarını ve gün içinde teknik bir ekip gönderileceğini dile getirerek, ilerleyen sürede meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda alınan tedbirlerin de güncellenebileceğini söyledi.

3 OTEL KARANTİNADA

Başbakan Tatar konuşmasının ardından soruları da yanıtlayarak, koronavirüs görülen turistle aynı kafileyle ülkeye gelen kişilerin kaldığı 3 otelin karantinaya alındığını Gazimağusa dışında herhangi bir olay gerçekleşmediğini vurguladı.

Hükümetin ortaya çıkan vakanın ardından sorumluluğunun bilinciyle, ilgili paydaşlarla yaptıkları değerlendirmeler sonucu bir dizi karar alındığını yineleyen Tatar, gerekli görüldükçe farklı tedbirler almaya da hazır olduklarını kaydetti.

ÖZERSAY: “İLAVE TEDBİRLER ALDIK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, şartlara bağlı olarak tedbirleri sürekli gözden geçirmek gerekeceğini belirterek, “Dün akşam şartlar daha farklıydı o şartlar çerçevesinde tedbirler aldık bugün şartlar değişmiştir o nedenle ilave tedbirler aldık” dedi.

İlerleyen zamanda ilave tedbirler almak gerekebileceğini ancak sadece hükümetin alacağı tedbirlerle, önüne geçmenin mümkün olmadığını ifade eden Özersay, bireysel olarak da herkesin kendi tedbirini alarak, hijyen kurallarına özen göstermesinin ve panik yaşamamasının önemine işaret etti.

Özersay, dünyada çeşitli kısıtlamalar getirilmiş olmasına rağmen insan hareketliliğinin durmadan devam edeceğini ve önemli olanın tedbir alarak panik yaratmamak olduğunu kaydetti.