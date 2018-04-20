Hükümetten dövize önlem

Hükümet, dövize karşı bazı önlemler aldı. Buna göre ithal edilen malların ülkeye girişindeki kur esas alınacak. Limanlarda dövize endeksli olarak alınan vergiler döviz kuru sabitlenecek

Bankacılıkta pul vergisi kaldırılacak. Devletten kiralanan arazilerde kur sabitlemesine gidilecek. Trafo katkı payı TL üzerinden hesaplanacak. Türkiye ile KKTC arasında yapılan ticarette döviz yerine TL kullanılması için girişim yapılacak.

Bakanlar Kurulu dün 6 buçuk saat süren toplantı yaptı ve dövize yönelik önlemleri kararlaştırdı.

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Kudret Özersay, öncelikle ve esasen dövizde yaşanan dalgalanmalar çerçevesinde ülke ekonomisinin ve vatandaşların olumsuz etkilenmesi dikkate alarak kararlar alındığını kaydetti. Özersay, bunları 10 maddede sıraladı.



“İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”

Özersay ithal ürünlerde döviz dalgalanmasıyla yaşanan fiyat artışının kontrol edilebilmesi için bir düzenleme yaptıklarını söyleyerek şunu aktardı:

“İthal edilen malların ülkeye girişindeki kur esas alınacak. Eğer, ithal ürün piyasaya sunulacağında kur daha düşükse, daha düşük kurdan piyasaya sunulmasına olanak sağlanacak. Yani ithal malın ülkeye girdiği tarihteki döviz kuru esas olacak, sonradan kurda düşüş olursa bu düşük kur esas alınacak.”

LİMANLAR… “DÖVİZ ENDEKSLİ OLARAK ALINAN HARÇ VE VERGİLERDE DÖVİZ KURU SABİTLENECEK”

Limanlarda verilen hizmetler karşılığında dövize endeksli olarak alınan harç ve vergilerde döviz kuru sabitlemesi yoluna gidileceğini belirten Özersay, kararı Bakanlar Kurulu’nun ürettiğini ancak döviz kurunun ne olacağının ilgili bir komisyonda üretilecek kararla belirleneceğini dile getirdi.

“BAZI BANKACILIK HİZMETLERİNDE PUL VERGİSİ KALDIRILACAK”

Bazı bankacılık hizmetlerinde pul vergisinin kaldırılacağını açıklayan Özersay, kararı şöyle açıkladı:

“Bankalardan döviz borçlanan kişilerin borcun vadesini uzattığında veya taksitlerini düzenlediğinde senet yenilenmesi söz konusu oluyor. Bu işlemde normal şartlarda pul parası alınıyor. Bu durumdaki kişilerden söz konusu işlemler için pul parası alınmayacak. Türk Lirası borcu olanlar için de aynı uygulama yapılacak. Türk Lirası borcu olan, bunu ödemekte zorlanan, vadesini veya taksitlerinin miktarını yeniden düzenleme yoluna gidecek kişilerden pul parası alınmayacak. Döviz borcunu TL borcuna çevirmek isteyen vatandaşlar da pul harcı ödemeyecek. Bakanlar Kurulu, Kobilere bankalar aracılığıyla verilen faiz destekli kredilerde hem krediyi kullanandan hem de krediyi kullandırandan alınan pul vergisinin de kaldırma kararı aldı.”

“TÜRK LİRASI BORÇLANMAYA TEŞVİK İÇİN…”

Özersay, bankaların döviz olarak Merkez Bankası’nda tutmak zorunda oldukları munzam karşılıkları yüzde 20 oranında Türk Lirası olarak kullanabilmelerine olanak sağlayacak bir karar aldıklarını da belirterek, “Bu, özellikle döviz yerine Türk Lirası olarak borçlanmaya teşvik edecek bir tedbir olarak yürürlüğe konulacak” dedi.

TÜRK LİRASI CİNSİNDEN OLAN SÖZLEŞMELERE DAHA DÜŞÜK VERGİ

Kira sözleşmelerinden alınan vergi uygulamasında Türk Lirası cinsinden olan sözleşmelere daha düşük vergi uygulama kararı aldıklarını da açıklayan Özersay, “Bu karar Türk Lirası ile kiralama uygulamasını özendirme, teşvik etme için alındı” dedi.

“DEVLETTEN KİRALANAN ARAZİLERDE DE KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”

Devletin kiraladığı arazilerde kur sabitleme yoluna da gideceklerini belirten Özersay, şunları kaydetti:

“Aralık 2018’e kadar olan kiralamalar ve sözleşmeler için 1 Ocak 2018 tarihindeki kur esas alınarak değerlendirme yapılacak. Halihazırda eğer 2018 yılının kira bedelini bireyler ödedilerse o zaman 1 Ocak 2018’deki kur esas alınarak yapılacak hesaplamayla kişinin aleyhine olacak şekilde bir fark oluyorsa bu fark kendilerine geri ödenecek.

KİRALANAN VAKIFLAR MALLARI İÇİN DE SİYASİ KARAR ÜRETİLDİ

Özersay, “Bakanlar Kurulu sadece devletin kiraladığı arazilerde değil vakıflar tarafından kiralanan arazi, dükkan ve konutlarda da kur sabitleme uygulamasını yürürlüğe koyma yönünde siyasi bir karar üretti” dedi. Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bu konuda siyasi karar ürettiğini ancak kararın Vakıflar Yönetim Kurulu tarafından alınacağını da anımsattı.

“KIB-TEK TARAFINDAN ALINAN TRAFO KATKI PAYI TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK”

Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından alınan trafo katkı payının Türk Lirası üzerinden hesaplanacağını belirterek, “Bugüne kadar döviz üzerinden bir hesaplama yapılıyordu ve vatandaşların bu yönde şikayeti vardı. Döviz dalgalanmasıyla vatandaş çok daha olumsuz etkileniyordu. Onun için bu yönde adım atılacak” dedi.

Özersay, bu kararın tam olarak nasıl uygulanacağına Kıb-Tek yönetim kurulunun karar vereceğini söyledi.

DEVLET İHALELERİ…. “TEMİNAT MEKTUBU KARŞILIĞI YÜZDE 10 AVANS UYGULAMASINI YÜZDE 70’E ÇIKARILACAK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, devlet ihalelerinde teminat mektubu karşılığı yüzde 10 avans uygulamasını yüzde 70’e çıkarma yönünde bir karar alındığını belirterek, “Bu da döviz bağlamında yaşanan sıkıntıyı piyasada bir miktar rahatlatacak uygulama olarak devreye konmuştur” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE TİCARET… DÖVİZ YERİNE TÜRK LİRASININ ESAS ALINMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Türkiye ile KKTC arasında yapılan ticarette döviz yerine Türk Lirasının esas alınmasını sağlamak üzere Türkiye’de ekonomiden sorumlu yetkililerinin TC hükümetinin ilgili bakanlarıyla doğrudan görüşme yapmaları ve sonuç almaları yönünde karar üretildiğini söyledi.





