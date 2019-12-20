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Hükümetten bir skandal karar

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Hükümetten bir skandal karar

Eski Tarım Bakanı ve CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hükümetin bir skandala imza attığını iddia etti.

Şahali’nin yaptığı paylaşım şöyle:

“Bu bir skandaldır!
2015 yılında yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Yasası, ülkemize topraklı hiçbir bitki girişine izin vermez. Bu amir hüküm dün hile yapılarak, devlet eliyle yok sayıldı.
TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hediye edilen 1000 kök sakız ağacı fidanı, topraklı olduğu halde ve Tarım Dairesi müfettişlerinin olumsuz görüşüne rağmen, köklerindeki toprak Girne Limanı'nda denize dökülerek yıkandı ve ülkeye girişi sağlandı. Yani devlet kendi kendini kandırarak bizi de kandırdığını zannetti.
Bu olmadı, olamaz!
Ülkemizdeki bitki ve toprak güvenliğine aleni bir saldırı anlamına gelen bu uygulamaya imza atanlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma açılmalıdır.”

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