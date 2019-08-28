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Hükümette görevden alma ve atamalar sürüyor

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Hükümette görevden alma ve atamalar sürüyor
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 Başbakanlık, yeni görevden alma ve atamaları açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Katayon Kobat bu görevinden alınarak, Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine Cenk Soydan atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Havva Dağsever atanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine Cengiz Topel Uzun  getirildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine ise Mehmet Cabacaba atandı.

Tüm görevden alma ve atamalar yarından itibaren geçerli olacak.

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