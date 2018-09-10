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"Hükümetin küçükbaş konusundaki açılımı olumlu"

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"Hükümetin küçükbaş konusundaki açılımı olumlu"
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım Bakanlığı’ndaki bekleyişi sürüyor.
Hükümetin açılımını bekleyen hayvan üreticileri, Bakanlık önünde kalabalıklaşıyor. Araçlarla Lefkoşa’ya girişleri engellenen üreticiler davul ve zurna ile yürüyerek Tarım Bakanlığı’na geldi.
Mustafa Naimoğulları, hükümetin küçükbaş konusundaki açılımlarını olumlu karşıladıklarını, belirsiz olan konunun arpa fiyatları ile büyükbaş hayvan süt fiyatıyla ilgili olduğunu söyledi. Birlik başkanı yem ithalatının serbest bırakılmasının da talepleri arasında olduğunu kaydetti. 
Polisin eylem kırmak için dün akşamdan beri kavşaklarda olduğunu da savunan Naimoğulları, “Üreticiler toprak yollardan Lefkoşa’ya ulaştı. Amaç araçlı eylem yapmak değil. Eyleme araçsız da devam ederiz. Bu tavırlar üreticiyi daha fazla kenetliyor” dedi.

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