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Hükümetin görevi çıkmaz yaratmak değil, çözüm üretmektir

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TDP Genel Başkanı Özyiğit, geçiş kapılarıyla ilgili çalışmaları yürütecek merciinin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi olduğunu belirterek Hükümetin de işbirliğini bu komite üzerinden kurması gerektiğini vurguladı

Hükümetin görevi çıkmaz yaratmak değil, çözüm üretmektir

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, geçiş kapılarıyla ilgili çalışmaları yürütecek merciinin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi olduğunu belirterek UBP-HP Koalisyon Hükümetinin de işbirliğini Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu komite üzerinden kurması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar’ın Sağlık Bakanı Pilli’ye, sınır kapıları konusunda Rum Sağlık Bakanı nezdinde girişimde bulunması yönünde görevlendirme yaptığını anımsatan Özyiğit, “Sn. Başbakan ve hükümet bu konuda samimiyse bunun yolu bellidir. O da bu işlerin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üzerinden yürütülmesidir. Mevcut konjonktür ve özel koşullar gereği başka türlü olması da mümkün değildir. Dolayısı ile amaç bağcı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır” dedi.

Böylesi önemli bir konuda hükümetin görev ve sorumluluğunun sorunu çıkmaza sürükleyecek değil, tam tersine çözüm üretecek anlayışla hareket etmek olduğunu belirten Özyiğit, toplumun beklentisinin de bu yönde olduğuna dikkat çekti. Özyiğit, “Sn. Başbakan da bu söylemleri umarız seçim kaygısı ve siyasi çıkar beklentisi içinde değil gerçekten iyi niyetle sorunu çözüm bulmak amacıyla söylemiştir. Aksi takdirde bundan prim elde edemeyeceği gibi, halkına da haksızlık etmiş olacaktır” dedi. 

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de bu çalışmaları ivedi bir şekilde tamamlayarak süreci hızlandırması gerektiğini ifade eden Özyiğit, her iki tarafın ilgili makamlarının da işbirliği içinde ve birlikte hareket ederek ortaya çıkacak bilimsel veri doğrultusunda geçiş kapılarıyla ilgili karar üretmesi gerektiğini kaydetti.

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