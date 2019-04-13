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Hükümete zam protestosu

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Sendikalar, zamları protesto etmek amacıyla ülke genelinde tam gün grev yaptı, Başbakanlık önünde ise eyleme gitti. Eylemciler, hükümete gelmeden önce kurulan cümlelerin, hükümete geldikten sonra değiştiğini söyledi

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Hükümete zam protestosu
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası hükümetin ekonomi politikalarını ve zamları protesto etmek amacıyla ülke genelinde dün tam gün grev yaptı.

Üç sendikanın örgütlü olduğu kurumlardaki çalışanlar elektrik ve akaryakıt zammını başbakanlık önünde protesto etti.

Bu çerçevede Sendika üyeleri kendi Sendika merkezlerinde toplanıp; saat 10.00’da kortej şeklinde hareket ederek Başbakanlık önüne yürüdü.

Burada üyelere seslenen Sendika başkanları hükümeti iş yapmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 4 partili koalisyon hükümetinin, genel başkanlarına seslendi ve hükümeti görev yapmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümete gelmeden önce kurulan cümlelerin, hükümete geldikten sonra değiştiğini söyleyerek, “Ülkede atılacak her adımda elçiliğe gidilecekse, hükümet koltuklarında oturmaya gerek yok” dedi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası başkanı Metin Atan ise, hükümetin sermaye ile kolkola girerek zam üstüne zam yaptığını ifade ederek, başlatılan bu mücadelenin hükümete bir uyarı olduğunu, bundan sonra yapılacak her zammın karşısında daha da güçlü duracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından eylemciler olaysız dağıldı.

Başbakanlık önünde ütü yaparak "Gece vakti çamaşıra ve ütüye son" sloganları atıldı

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