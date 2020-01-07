Hükümete 9 Ocak'a kadar süre

Seyrüsefer zamlarına karşı yarın akşam Lefkoşa’da eyleme gidiliyor. Eylemin örgütleyicisi, “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook sayfasının kurucusu Fikri Marasalı “Hükümete zamların geri alınması için 9 Ocak Perşembe’ye kadar süre veriyoruz. Aksi takdirde kontak kapatmadan birçok sivil itaatsizlik eylemine kadar, süresiz, kitlesel eylemlere hepimiz hazır olalım” dedi

Seyrüsefer ve ehliyet zamlarını protesto etmek için kurulan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook sayfasının kurucusu Fikri Marasalı, eylem çağrısında bulundu. Marasalı, birkaç günde binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaştı, kurduğu grupta “Hükümete zamların geri alınması için 9 Ocak Perşembe saat 18:00’e kadar süre veriyoruz” diyerek bir yazı paylaştı. Eylem çağrısında bulunan Marasalı, “Zamlara hayır demek için sen de gel” dedi.

Marasalı’nın açıklaması şu şekilde:

“Bildiğimiz üzere 8 Ocak Çarşamba günü saat 18:00’da, Lefkoşa Terminal’inde Zamlara Karşı Uyarı Eylemi’nde buluşuyoruz. Eylem yerinde 17:50 gibi hazır olma hassasiyetine dikkat edersek çok sevineceğiz. Zamlardan ve olası bir yağmurdan korunmak için Şemsiyeni de almayı, mümkünse sarı renkli giyinmeyi ve kaldırımda devam edecek uyarı eyleminde meşale, fener, düdük, davul gibi aletleri olan da getirebilir.

Sosyal medyadan hepimizin yapacağı canlı yayınlar ile gelemeyen, gelmek istemeyenleri de meydanda hissettirelim. Bol bol paylaşımlar yapalım. #ŞemsiyeniDeAlGel #ZamlaraHayır hashtag’larını kullanırsak, birbirimizden haberdar olmuş oluruz.

Tüm bunların yanında siyasi bir hareketin, partinin veya sendikanın bayrağı, logosu olmaması hassasiyetlerimiz arasındadır. Tabii tüm bunlar olurken ırkçı ve küfürlü ifade – slogan kesinlikle tasvip etmediğimiz bir durumdur.

Kaldırımlar bizim ve kaldırımda kurulacak serbest kürsüde konuşmak isteyen gönüllüler Küfürlü, Cinsiyetçi, Irkçı, Siyasi Parti propagandası olmamak şartıyla 5dk’lık bir süre ile haykırabilir.

Eylem alanına gelirken rejimin bize yarattığı trafik kaosunu biz yaratmayıp, bir başkasının hakkını gasp etmeden araçlarımızı park edelim. Hükümete zamların geri alınması için 9 Ocak Perşembe saat 18:00’e kadar süre veriyoruz. Böyle bir duyum almadığımızda kontak kapatmadan birçok sivil itaatsizlik eylemine kadar, süresiz, kitlesel eylemlere hepimiz hazır olalım. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Ya başaracağız, ya da hamur gibi yoğrulacağız. Bu halkın artık çizecek bir yolu var. Ucuz manipülasyonlara, basit oyunlara, egoist çıkarlara kanma vakti geçti, zihnimizi özgürleştiriyoruz. Artık zihnimizin köleliğine son veriyor, güzel yarınlara ilk adımların olması umutlarıyla hepinizi selamlıyoruz.

Biz artık bir aileyiz!

Haydi! #ZamlaraHayır demek için #ŞemsiyeniAlDaGel”

“SAAT KONUSUNDA ÖZEL SEKTÖRÜ DE DİKKATE ALDIK”

Öte yandan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubunun Kurucusu Fikri Marasalı, çektiği video ile grubun takipçilerine saat konusunda da açıklama yaptı.

Saati 18.00 olarak belirlediklerini anımsatan Marasalı, “Saat konusunda özel sektör çalışanları da dikkate aldık. En çok ezilen kesim özel sektör çalışanlarıdır” ifadelerini kullandı.

Fikri Marasalı, çektiği videosunda şu cümleleri kullandı: “Hiçbir zaman herkesi mutlu edemezsin. Bir ayaklanma yapmaya çalıştım, bunu tek başıma yaptım. Kesinlikle hiçbir parti, hiçbir sendika ile bağlantım yok. Saat konusunda özel sektör çalışanları da dikkate aldık. En çok ezilen kesim özel sektör çalışanlarıdır. Emekçiyim, Pazar günü çalışıyorum. Benim devletten herhangi bir çıkarım olmadığı için, dimdik konuşmamı yapıyorum. Saat 18.00 geç olabilir, ama eylem yapacaksak, bunun yeri ve saatinin pek de bir önemi yok. Bizden başka kimse bize hakkımızı vermez. Şu anda örgütlenmezsek olmaz. Benim popülizm ile hiçbir işim yok. Başarsak da başarmasak da yoluma devam edeceğim. Bana taş atmaya çalışanlar oldu. İsteyen çalıştığım yere gelsin, zihnim açık, fikrim hür. Bu kadar toplanmışken, çıktığımız yola sahip çıkalım. Lütfen Çarşamba günü saat 18.00’de Lefkoşa Terminali’nde buluşalım”