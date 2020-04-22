Hükümet, virüs salgınını, OHAL’e gerek duyulmadan kontrol etmeyi başardı

Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Ahmet Savaşan, ülkede ilk COVİD-19 vakasının görülmesinin hemen ardından hükümetin gecikmeden aldığı kararlar nedeniyle salgının olaganüstü hal ilan edilmesine gerek kalmadan kontrol altına alındığını belirtti.

Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Ahmet Savaşan, ülkede ilk COVİD-19 vakasının görülmesinin hemen ardından hükümetin gecikmeden aldığı kararlar nedeniyle salgının olaganüstü hal ilan edilmesine gerek kalmadan kontrol altına alındığını belirtti.

Katıldığı televiyzon programında, ilk COVID-19 vakasının Çin’de görülmesinin ardından Başbakanlığın ülkedeki üniversitelerdeki bilim insanları ile temas kurarak bu salgının ülkeye gelmesi halinde alınabilecek tedbirler konusunda çalışmalara başladığını anlatan Dr. Savaşan, Başbakan Ersin Tatar’ın bilimsel gerçekler ve sürdürülebilirlik temelinde gereken siyasi kararları gecikmeden aldığını hatırlattı.

Akıncı vakaların 2 bini geçeceğini ön görmüştür…

Başbakan Tatar’ın KKTC’de ilk COVID-19 vakasının görülmesinin hemen ardından bakanlar kurulunu topladığını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu toplantıya katılarak olağanüstü hal ilan edilmesini önerdiğini ve toplantı çıkışında yaptığı açıklamada eğer olağanüstü hal ilan edilmezse vaka sayısının bir ay içinde 2 bin 180’e çıkacağını, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde ise vaka sayısının 22 binleri geçeceğini söylediğini hatırlatan Dr. Ahmet Savaşan, “Bu açıklamanın üstünden kırk günden fazla bir zaman geçmesine rağmen vaka sayımız 78’i geçmedi. Ersin Tatar hükümetinin vizyonu ile alınan kararlar, OHAL’e gereksinim duyulmadan salgının ülkemizde kontrol altında tutulmasını sağlamıştır. Buradaki başarı Dünya’daki en güçlü devletlerde yaşanan trajedilere bakıldığında çok daha net anlaşılmaktadır” dedi.

Akıncı’nın tavrı GKRY’nin PR’ını yaparcasına..

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasal olmayan yollardan getirilen ilaçlar konusunu da değerlendiren Dr. Ahmet Savaşan, “Hibe de olsa KKTC’ye getirilen bütün ilaçlar Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç Eczacılık Dairesi’nin iznine ve gümrük mevzuatına tabidir. Başbakanlıktan yapılan açıklamada buna dikkat çekilmiştir. Sayın Akıncı, bu açıklamayı alay konusu yaparak çarpıtılmaya çalışılmıştır. Konu Güney Kıbrıs’tan gönderilen ilaçların kabul edilip edilmemesi meselesi değildir. Konu insani değil, maalesef siyasidir. Sayın Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PR’ını yaparcasına ortaya koyduğu siyasi duruşu, Türkiye’den Güney Kıbrıs ile kıyaslanamayacak kadar çok miktarda ve bütün izinleri alınarak gelen ilaçlar veya tıbbi malzemeler için ortaya koymadı. Meselenin özü budur.” dedi.

Başbakanımız, normalleşme için bütün verileri değerlendiriyor…

Hayatın normale ne zaman ve ne şekilde dönüleceği konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi de veren Savaşan, “Ülkemizdeki üniversiteler tarafından Başbakanlık Bilim Kurulu’na görevlendirilen bilim insanları gerek ülkemizdeki gerekse Dünya’daki gelişmeleri yakından takip ederek tavsiye kararları üretiyor. Ayrıca her bakanlık da kendi kadroları ve paydaşları ile çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda bilimin yol göstericiliğinde ülke gerçeklerine uygun, kriterleri belirlenerek kademeli bir geçiş süreci yaşanacaktır. Başbakanımız, bütün verileri değerlendiriyor. Daha önce doğru ve zamanında kararlar üretilmiş olduğu gibi, şimdi de aynı hassasiyetle gereken kararlar toplum sağlığı gözetilerek ve zamanında alınacaktır” dedi.

Sağlık yatırımları ülke insanı ve turizm için önemli…

Bugüne kadar sağlık alanında yapılan yatırımların ülke insanı için olduğu kadar ülke turizmi için de ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun yaşanan COVID-19 salgını ile ortaya çıktığını ifade eden Ahmet Savaşan, salgının ekonomik etkilerinin atlatmasının yenilikçi ve turistlerin kaygılarının karşılanması ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Turizm için yeni kriterler belirlenecek…

Ekonominin çarklarının dönmesi için neler yapılması gerektiğine de değinen Savaşan, “ülke ekonomisinin en önemli girdisi turizm ve eğitim alanlarındandır. Bu sektörler daha pek çok sektörü beslemektedir. Bu iki hayati sektörün tekrardan ayağa kalkması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu salgın ile birlikte, mevcut sağlık yatırımlarının turizmde çok daha etkin kullanılması gerektiği de çok açık bir şekilde görünür olmuştur. Turizm ve eğitim alanlarındaki gelirleri eski seviyelerine getirebilmek ve bu krizi bir fırsata çevirmek bu konuda paydaşlar ile birlikte yapılacak çalışmalara ve hükümetin ortaya koyacağı yeni vizyona bağlı olduğunu biliyoruz. Başbakanlığımızın koordinatörlüğünde bu alanlarda ihtiyaç duyulan vizyonun geliştirilmesi ve faaliyetlerin yeni kriterlere uygun olarak yapılması için bütün paydaşlar ve ilgili bütün bakanlıklar ile çalışmalarımız artırılarak devam edecektir” dedi.