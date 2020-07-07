Hükümet ülkeyi kaosa sürükledi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete "Yaptığınız işlemler hukuka aykırı, bu size söylenmedi mi bugüne kadar?” diye sordu

Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin konuşmalar sırasında salonda olmamasını eleştirerek, hükümetin “anlamakta güçlük çektikleri” kararlar aldığını söyledi, mevzuatın tam olarak ne olduğunu sordu.

Erhürman, hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın ülkeye girişlerde uyguladığı mevzuatın yanlış olduğunu, bunu uygulamada zaten gördüklerini anlatarak, hükümetin uygulayamayacağını gördüğü kararları iptal ettiğini söyledi, tam bir kaos yaşandığını, hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini kaydetti.

Neyin ne zaman uygulanacağının belli olmadığını, çünkü kararların Resmi Gazete’de yayımlanmadığını ifade eden Erhürman, Başbakan’ın kürsüden söylediğini ifade ettiği “Pandemi Hastanesi zaman alacak” açıklamasını eleştirdi, bu konuda Mart ayından beridir yapılan açıklamaları anımsattı.

Erhürman, kararlarda hükümetin tutarlı olması ve krizi yönetmesi gerektiğini ancak krizin yönetilemediği gibi ülkenin gelen vakalarla da kaosa doğru sürüklendiğini kaydetti, “Nasıl bir yönetim anlayışıdır anlamakta büyük zorluk çekiyorum” dedi.

Hükümetin hukuka aykırı işler yaptığını, bu yüzden kararları değiştiklerini, değişiklikle de hukuka aykırı işler yaptığını kabul ettiğini ifade eden Erhürman, eleştirilerde bulundu, hükümetin samimiyetini sorguladıklarını, bu zor süreçte ekonomide de sağlıklı adımlar atılamadığını, esnafın korunamadığını, ödemelerin yapılmadığını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme’den iletilen taleplerin, adil yargılamanın en önemli unsurlarından olan makul sürede yargılamayı gerçekleştirmek için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunun gösterdiğini, bu nedenle eksiklikleri gidermek için yetersiz olsa da bu değişikliğe olumlu oy vereceklerini kaydetti.

“Yaptığınız işlemler hukuka aykırı, bu size söylenmedi mi bugüne kadar?” diye soran Erhürman, kendilerinin hukuka aykırılıkları aylardır hükümete anlattıklarını söyledi.

Bu kararı okur okumaz Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi aradığını, “Bu sizin için zor olacak, hukuken yardıma ihtiyacınız varsa yardıma hazırım” dediğini dile getiren Erhürman, “iki karar arasında kuralların geçerli olmadığı bir dönem olduğu, kuralsız bir dönem oluştuğunu” anlattı.

Anayasa’nın 161’inci maddesinin düzenleyici işlemler söz konusu olduğunda bunların Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğini kaydettiğini ifade eden Erhürman, son kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığını ve yayınlanana kadar Ercan’daki ya da kara sınır kapılarındaki hiçbir uygulamanın hukuka uygun olmadığını anlattı.

Erhürman, alınan kararların hemen Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini dile getirdi.

