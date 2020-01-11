Hükümet, Türkiye’den kaynak aktarımı için söz aldı

Başbakan Tatar ve Dışişleri Bakanı Özersay, İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Tatar, 2019 yılına ait 180 milyon TL'nin serbest bırakılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

İstanbul’a günübirlik ziyarette bulunan Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Televizyon Kulesi’ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.

Erdoğan burada Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu kabulde son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme Kıbrıs saatiyle 16.45 sıralarında tamamlandı.

Bu görüşme öncesinde Başbakan Tatar ile Özersay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir süre baş başa görüşme yaptı. Görüşmeye daha sonra Özersay da katıldı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Tatar ve beraberindeki heyet dün gece saat 19.30’da İstanbul’dan hareket ederek KKTC’ye döndü.

Ersin Tatar, görüşmenin "olumlu" geçtiğini söyledi.

Daha fazla ekonomik konuları görüştüklerini belirten Başbakan Tatar 2019 yılına ait 170-180 milyon TL'nin serbest bırakılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kıbrıs sorununun gündeme gelmediğini ifade eden Tatar "Daha fazla alt yapı konularını görüştük. Yolların yapımı ve tamiri konusunda destek istedik. Olumlu baktılar" dedi.

Tatar "Ekonomi, protokol görüşmeleri, altyapı konularını konuştuk. Kıbrıs konusu ve diğer konular konuşulmadı" dedi.