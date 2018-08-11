banner107
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
134 0
Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak
Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak
92 0
Trafikte sorumsuzluk
Trafikte sorumsuzluk
65 0
Olimpos Dağı’nın Tanrıları
Olimpos Dağı’nın Tanrıları
29 0
Huzur Evinden heavy metal konserine
Huzur Evinden heavy metal konserine
73 0
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
51 0
Harper Orhon partisine isyan etti
Harper Orhon partisine isyan etti
115 0
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
313 0
banner82
banner147

“Hükümet seyirci”

banner27

“Hükümet seyirci”
banner137

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), TL’deki değer kaybı karşısında Hükümeti herhangi bir müdahalede bulunmamakla suçladı.
Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “İğneden ipliğe zam furyası devam ederken ülkeyi yönetenlerin her şeyi sessiz sessiz seyretmesi ve hiçbir müdahale dahi edememesi düşündürücüdür” dedi.  
Periyodik önlemler alınabileceği savunulan açıklamada, “Vatandaşın kira ile oturdukları evleri sabit bir kur tespit edebilir ya da TL’ye çevrilebilir, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir. Okullarda dövizle olan öğrenim borcu belli bir kurda tutulabilir. Yasa gücü kararnameyle, ekonomi ile ilgili gerekli kararlar alınmalı ve bu iradeyi ortaya koymalıdırlar” denildi.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.