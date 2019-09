Hükümet programındaki Kıbrıs formülü gerçekçi değil

CTP Başkanı Erhürman: “Sadece federasyonu eleştiriyorlar, kendilerinin formülü ile ilgili hiçbir ciddi açıklama yok. Federasyon 50 yıldır görüşülüyor diyenlerin formülü 150 yıl görüşülse de olmaz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 27’inci Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne aday olan üyelerin tanıtım etkinliklerinin ilki önceki akşam Lefke AKM’de gerçekleştirildi. Genel Başkan Tufan Erhürman, üyelere seslendiği konuşmasında, kurultay yolunda olan Parti’nin üç ayaklı yol haritasını paylaştı ve yeni dönemde Parti Meclisi’ne giren girmeyen her bir üyeye büyük görevler düşeceğini ifade etti. Yol haritasının üç ayağının, masada bulunan federasyon temelinde bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak için çalışmak; kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model yaratmak ve ülkeyi adım adım çözüme yaklaştıracak güven yaratıcı önlemleri proaktif bir tutumla hayata geçirmek olduğunu belirten Erhürman, bu yol haritasının CTP üyeleri tarafından her bir yurttaşa anlatılmasını istedi. Erhürman, ülkenin yine kritik bir dönemeçte olduğunu, gerek Kıbrıs sorunu, gerekse ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından pek çok adım atılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, hükümetin göreve gelmesinden bu yana Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş’ın açılmasından başka bir konunun konuşulmadığını, ekonomik ve sosyal kalkınma konusunda atılması gereken adımlar, yapılması gereken reformlar bulunduğunu ama bu konuların gündem teşkil etmediğini vurguladı.

CTP’nin Kıbrıs’ta federasyon temelinde kapsamlı çözüme ulaşabilmek için kurulduğu günden beri çalıştığını ifade eden Erhürman, “Sayın Anastasiadis’in Crans Montana’da bitmesine ramak kalan mesele ile ilgili yaptığı hamleler sayesinde şu anda Crans Montana’da gelinen noktanın gerisine düşüldü” dedi. Ucu açık olmayan ve sonuç odaklı müzakere anlayışının BM Genel Sekreteri’nin raporlarında, siyasi eşitliğin de Güvenlik Konseyi kararlarında vurgulandığını, müzakereler tekrar başlayacaksa, siyasi eşitlikle ilgili tartışmaların ortadan kaldırılması ve ucu açık olmayan sonuç odaklı bir sürecin belirlenmesi gerektiğini ancak Sayın Anastasiadis’in bunları kabul etmediğini belirten Erhürman, BM’nin geçmiş mutabakatların kabulüne yaptığı vurgunun da Anastasiadis tarafından ciddiye alınmadığını ifade etti. “Dilerim Sayın BM Genel Sekreteri Guterres bunları kendisine hatırlatır ve sürecin önünün açılmasını sağlar” diyen Erhürman, artık ucu bucağı belli olmayan müzakere süreçleriyle kaybedecek vaktin olmadığını, genç kuşakların önündeki belirsizliğin bir an önce kalkmasının ve öngörülebilirliğin sağlanmasının gerektiğini, çağdaş ve barış içinde bir yaşam kurmayı arzuladıklarını kaydetti.

Genel Başkan Tufan Erhürman hükümet programında ortaya atılan AB çatısı altında iki ayrı devlet formülünün de gerçekçi olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu hükümet kurulduğu ilk günden itibaren ‘federasyon artık geride kalmıştır, onun yerine çok daha gerçekçi olan modeller gündeme gelmelidir’ diyerek AB çatısı altında iki ayrı devlet formülünü devreye sokmuş ve bugün federasyonu ‘maceracılık’ olarak tanımlarken AB çatısı altında iki devletin gerçekçi olduğunu gündeme getirmiştir. İlk günden beri sorduk yine soralım: Nasıl oluyor da ‘siyasi eşitliği ben kendi halkıma anlatamam’ endişesiyle yıllardır var olan en temel parametreyi bile kabul etmekte zorlanan Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in dönüp AB çatısı altında iki ayrı devleti kabul etmesini beklersiniz? Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse KKTC hep şunu söyledi: Hangi çözüm bulunursa bulunsun BM çatısı altında ve müzakereler yoluyla bulunacak. Madem ki böyle; Sayın Anastasiadis ile BM çatısı altında müzakere edilerek onun AB çatısı altında iki ayrı devleti kabul etmesi sağlanacak öyle mi? Siyasi eşitliği kabul etmeyen Anastasiadis, önce BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesini ikna edecek ve KKTC tanınsın diyecek ve yetmeyecek 28 AB üyesi ülkeyi de gezerek onları da ikna edecek öyle mi? İspanya’da Katalonya, Brexit gerçekleşmezse Kuzey İrlanda sorunu orada dururken AB üyesi ülkeler bunu kabul edecek öyle mi? Bu mu gerçekçilik!? Federasyon maceracılık da bu maceracılık değil öyle mi? Olmaz ya, hadi çok büyük bir mucize gerçekleşti ve bunların tümü oldu diyelim. En önemli sorunlardan biri olan mülkiyet meselesi nasıl çözülecek peki? Federasyonda yüzde 29 artıya karşı çıkanlardan, eğer iki devlet olursa hangi orandaki topraktan söz edeceğimiz konusunda hiçbir açıklama yok. Bu kadar yıldır üzerine titrenen iki bölgelilik, iki toplumluluk gibi ilkelerden vazgeçilecek mi? Bu konularda hiçbir açıklama yok. Sadece federasyonu eleştiriyorlar, kendilerinin formülü ile ilgili hiçbir ciddi açıklama yok. Federasyon 50 yıldır görüşülüyor diyenlerin formülü 150 yıl görüşülse de olmaz!”.