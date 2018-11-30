“Hükümet, inşaat sektörünü batıracak”

UBP Başkanı Tatar’dan emirname tepkisi: “Pek çok sektörü ayakta tutan inşaat sektörünü ani bir kararla sekteye uğratmak, acemilik ve iş bilmezliktir. Ekonomik sektörlerini kilitlemeye kimsenin hakkı yoktur”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe örgütleri UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Lefke İlçe Yönetim Kurulu, Lefke İlçesi Gençlik ve Kadın Kolları, köy ve mahalle örgüt başkanları Tatar’a başarı dileyerek destek belirtti.

Heyeti kabulünde, ekonominin iyi gitmediğini söyleyen Tatar, hükümetin halk tarafından istenmediğini savunarak, “Bu hükümetle daha fazla devam edilemez. Normal olan, UBP’nin muhalefette değil iktidarda olmasıdır. Halkın istediği ve işaret ettiği de budur. Önüne geçmek, durdurmak, geciktirmek, halka karşı çıkmaktır ve elbette halkımız bunu günü geldiğinde değerlendirecektir” dedi.

UBP’nin KKTC’nin en büyük siyasi partisi olduğunu söyleyen, partinin gücünü halktan aldığını belirten Tatar, “UBP iktidara hazırdır. Seçime de varız. Bilgimiz, tecrübemiz, çalışkanlığımız ve halkımızdan alacağımız güçle ekonomik kalkınmayı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ersin Tatar, son günlerde gündemi meşgul eden Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesi konusunda, ” hükümetin yanlış bir adım atarak ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörünü batırmaya çalıştığını, bunun yanı sıra halka da zarar verdiğini” savundu.

Ersin Tatar Akdoğan’da bir toplantı sırasında yaptığı açıklamada, “ülkenin önemli sektörlerinden biri olan, pek çok sektörü ayakta tutan inşaat sektörünü ben yaparım olur mantalitesi ile ani bir kararla sekteye uğratmanın acemilik ve iş bilmezlik” olduğunu söyledi.

“UBP’nin hükümette olduğu hiçbir dönemde bir tek emirname bile yayımlamadığını” ifade eden Tatar, “Biz ülkeyi emirnamelerle değil imar planlarıyla yönetmenin doğru olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

“Hükümete gelir gelmez 55/89 sayılı imar yasasında emirnamelere imkan kılan maddeleri ortadan kaldırıp ilgili STÖ ve tüm paydaşlarla 55/89 sayılı imar yasasını köklü değişikliğe uğratacağız” şeklinde konuşan Tatar, Kasım 2016 da Mağusa - İskele ve Yeniboğaziçi için başlatılan imar planı sürecinde aniden hiçbir sivil toplum örgütünün görüşü alınmadan emirnamelerle karşı karşıya kalındığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yapılmaya çalışılan emirnameye KTMMOB, KT Mimarlar Odası, KTTO, Genç İşadamları Derneği ve diğer bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisinin gayet doğal olduğunu ifade ederek, hükümetin geçici değil kalıcı işlerle uğraşması gerektiğini, aslolanın emirnameler değil imar planları olduğunu, hükümetin beceriksizliğinin halktaki kendilerine olan güveni bitirdiğini ve bu tür adımların ülke ekonomisine olumsuz yönde zincirleme etki edeceğini söyledi.

Bölgenin gelişmekte olan bir bölge olduğunu da ifade eden Tatar, “ne zaman kaldırılacağı belli olmayan bir emirname ile ülkenin ekonomik sektörlerini kilitlemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Gerek Maliye Bakanı gerekse Başbakanın konu ile ilgili uzman görüşlerinin halen daha alınmadığını ifade ettiğini de hatırlatan Tatar, İçişleri Bakanı’nın bu konudaki acelesinin ne olduğunu ve neden emirnamede ısrar ettiğini anlamadığını belirtti.