Hükümet ile Kar-İş anlaştı: Öğrenciler taşınacak

Öğrenci taşımacılığı ve toplu taşımacılık konusunda bir süredir hükümetle anlaşmazlık yaşayan ve pazartesiden itibaren taşımacılık yapmayacağını duyuran Kar-İş, yapılan yoğun görüşmeler neticesinde pazartesiden itibaren öğrenci taşımama kararını kaldırdı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bakan Cemal Özyiğit'in öğrenci taşımacılığındaki sorunlarla ilgili KAR-İŞ ile yaptığı görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Görüşmeye Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın da katıldığı ifade edilirken, taraarın Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek protokole son şeklini verip imza konulmasını hedeendiğine vurgu yapıldı.

Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaştığı duyuru şöyle:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yeni öğretim yılı öncesi öğrenci taşımacılığında sorun yaşanmaması adına Cumartesi günü KAR-İŞ yetkilileri ile uzun ve yoğun bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmeler Pazar günü de devam etmiş olup bugün yapılan görüşmeye Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ta katılmıştır.

İki gündür gerçekleşen yoğun görüşmelerin ardından bugün yapılan toplantı sonucunda Bakanlığımız ile KAR-İŞ yetkilileri arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu doğrultuda taraflar Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek protokole son şeklini verip imza konulmasını hedeflemektedir.

Buna bağlı olarak 17 Eylül Pazartesi günü (YARIN) öğrenci taşımacılığı tüm bölgelerimizde sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.