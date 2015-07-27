Hükümet için güven oylaması günü

Meclis’te bugün CTP-BG/UBP koalisyon hükümeti için güven oylaması yapılacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü...

Meclis’te bugün CTP-BG/UBP koalisyon hükümeti için güven oylaması yapılacak





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Saat 11.00’de başlayacak toplantıda, Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında kurulan CTP-BG/UBP koalisyon hükümeti için güven oylaması yapılacak.

Açık oyla yapılacak güven oylamasında, güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak

Yeni hükümetin programı, geçtiğimiz çarşamba günü Meclis’te okunmuş; önceki gün de program üzerinde görüşmeler yapılmıştı.

Cumhurbaşkanınca atanan yeni Bakanlar Kurulu, 16 Temmuz’da olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuştu. Cumhuriyet Meclisi’nde CTP-BG’nin 21, UBP’nin 18, DP-UG’nin 8, TDP’nin de 3 milletvekili bulunuyor.

Meclis’teki çoğunluğu 39 olan CTP-BG/UBP hükümeti, KKTC tarihinin en geniş tabanlı hükümeti olarak nitelendiriliyor.