Hükümet geri adım atmadı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eyleminde seyrüsefer zamlarının dün akşama kadar geri alınmadığı takdirde daha büyük eylemlerin yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Bakan Atakan, zamların geri alınmayacağını açıkladı

Lefkoşa’da önceki akşam gerçekleştirilen “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eyleminde seyrüsefer zamlarının geri alınması için hükümete dün akşam saat 18.00’e kadar süre tanınmıştı. Zamların geri alınmadığı takdirde daha büyük eylemlerin yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak hükümetten bu yönde herhangi bir geri adım atılmadı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da dün katıldığı bir tv programında zamların geri alınmayacağını açıkladı.

Öter yandan Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok Grubu'nun kurucusu Fikri Maraşalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Hükümetten gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde, 1-2 hafta içinde çok daha iyi organize olarak çok daha planlı ve programlı bir şekilde yeniden yollarda olacağız” dedi.

Fikri Maraşalı'nın açıklaması şöyle:

“Sevgili arkadaşlar dünkü (önceki günkü) eylemimizden dolayı sizlere bu sayfadaki katılan katılmayan herkese destekleriniz için teşekkür etmek istedim..

Tamamen içten samimi ve doğal hiç bir partiye oluşuma ve kuruluşa bağlı olmadan halkın kendinin Sizlerin gerçekleştirdiği bu güzel toplantıda hiç kimsenin taşkınlık yapmadan, kimsenin burnu kanamadan gururla ve başarıyla ayrıldığımız için sonsuz mutluluk duyuyoruz...

Sayımızın giderek artacağına olan inancımla bugün (dün) hükümete verdiğimiz süre bittiği andan itibaren gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde 1/2 hafta içinde çok daha iyi organize olarak çok daha planlı ve programlı bir şekilde yeniden yollarda olacağız ve bunu, bu halkın hareketini hiç kimse engelleyemeyecektir...

Bize hiçbir maddi karşılık beklemeden destek veren tüm arkadaşlara verdikleri destek için teşekkür ederken...

Biz hep birlikte olursak birlik olursak başaramayacağımız hiç bir şeyin olmadığını artık anlamanızı ve çok daha katılımcı ve çok daha sesimizi çıkararak bizlere katkı vermenizi beklediğimi ifade ederken..

Herkese sevgi dolu kazasız belasız çok daha bir Kıbrıs hayalimizle teşekkürlerimizi sunuyoruz...

İyiki varsınız”