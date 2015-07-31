'Hükümet, 2018'e kadar görevde olacak'

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Atun, hükümetin halk için çalışıp üretmek ve devleti ileri götürmek amacıyla kurulduğunu ve 2018 yılındaki seçimlere kadar görevi başında olacağını...

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Atun, hükümetin halk için çalışıp üretmek ve devleti ileri götürmek amacıyla kurulduğunu ve 2018 yılındaki seçimlere kadar görevi başında olacağını söyledi

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Metin Şadi başkanlığındaki Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) heyetini kabul etti.

Hükümetten, cari bütçede denklik hedefi yanında mutlaka “büyüme ve istihdam üretme” konusunda, AB’de olduğu gibi bugünün dünyasına uygun, daha liberal politikalar uygulamasını beklediklerini ifade eden Şadi, bakanlığın icraat aşamasında ve yeni oluşturulacak 2016-2018 TC-KKTC Ekonomik Programı’nda bunları görmek istediklerini kaydetti.

Metin Şadi, KKTC’de refah ve istihdam üretmek için turizm, üniversite sektörlerinin vizyon ile icraatta lokomotif kabul edilmesi gerektiğini belirterek, sanayi ve tarım politikalarında da bu sektörlerle çelişen, rekabet eden değil, tamamlayıcı politikalar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Şadi, daha fazla büyüme, istihdam için de birçok sektörde liberalleşme, birçok sektörde giriş politikalarına serbestiye, ithalat yasaklarının kaldırılmasına, yatırım-iş ikliminin iyileştirilmesine, devlet-belediye düzeyinde yap-işlet ve yap-işlet-devret enstrümanlarının kullanılarak ekonomide talep, verimlilik yaratılmasına ihtiyaç olduğunu aktardı.

Şadi, Kuzey Kıbrıs ekonomisinde, girişimciliğin desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu ve başta teşvik-muafiyet siteminin yeniden ihtiyaca göre şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun da, bakanlığın ekonominin alanlarına odaklanacağını anlattı.

Ülkenin rekabet koşullarının iyileştirilmesinin önemine de dikkat çeken Bakan Atun, bunun için enerji ve finansman konusunda yapılması gerekenlere değindi. Bakan Atun, hükümetlerinin çalışıp üretmek, halk için çalışmak ve devleti ileri götürmek amacıyla kurulduğunu belirterek, hükümetin 2018 yılındaki seçimlere kadar görevi başında olacağını vurguladı.

KKTC’nin gelir seviyesini ve istihdam kaynaklarını artırmak için çalışacaklarını ifade eden Bakan Sunat Atun, “TC, AB ve devamındaki üçüncü ülkelerle olan ticari işbirliklerinin hizmet, ithalat ve ihracat bağlamında devam ettirilmesi ve geliştirilmesi son derece önemlidir. Gereken önem verilecektir” dedi.