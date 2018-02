“Hukuka aykırı vatandaşlıklar iptal edilecek”

Erhürman, yeni müşavir yaratılmayacağını, hukuka aykırı şekilde verilen vatandaşlıkların iptal edileceğini ve yolsuzluğa ulaşan tüm araştırmaların, polise ve savcılığa iletileceğini bildirdi

Dörtlü koalisyonun imza töreninin ardından parti başkanları gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, müşavirler konusunda bir yasa çıkarılacağını ve bunun çok kısa bir sürede çıkarılacağına işaret ederek, hükümetleri döneminde 3’lü kararnameyle yapılacak atamalar sonrasında yeni müşavir yaratılmayacağını kaydetti.

Yapılacak atamalar sonrasında, atanan kişilerin görevleri sonlandığında müşavir olmayacaklarını söyleyen Erhürman, eski müşavirlerden atama yapılırsa, onlar zaten müşavirlik hakkını elde ettikleri için görevleri sona erdiğinde o haklarının devam edeceğini belirtti.

Yasayı çok hızlı geçirmek istediklerini, çünkü bu yasa geçmeden önce birilerini görevden alırlarsa, görevden alınan kişilere müşavirlik hakkı tanınacağını ifade eden Erhürman, yasa geçmeden atama yapılması halinde, atanan kişilerin de görevden alınmaları halinde müşavir olma hakkının doğacağını anlattı.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Temel hedefimiz, Kamu Reformunu en kısa süre içerisinde Meclisten geçirmektir. Çünkü o konuda özellikle Serdar Denktaş’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kamu Reformu son aşamasına gelmişti. En önemli hedef bir an önce onu geçirmek.”

Yolsuzluklar ve yeni vatandaşlıklar konusunda izlenilecek yolun sorulması üzerine ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yolsuzluklarla ilgili 4 partinin de üzerinde uzlaştığı konunun, herhangi bir dönem veya herhangi bir siyasi partiye mensup kişilerle sınırlı bir araştırma olmayacağını kaydetti.

Hangi döneme ve hangi siyasi partiye ilişkin olursa olsun yolsuzluk ve suç isnadı belli bir noktaya ulaşan tüm araştırmaların, polise ve savcılığa iletileceğini, gerekli görülen durumlarda özel soruşturma memuru da tayin edilebileceğini anlatan Erhürman, kendilerinin bir döneme veya bir siyasi partiye ilişkin özel bir takıntıları olmadığını söyledi.



SADECE HUKUKA AYKIRI VATANDAŞLIKLAR İPTAL EDİLECEK

Vatandaşlıklar konusunda ise, hukuka aykırı şekilde verilen vatandaşlık varsa sadece onların iptalinin söz konusu olabileceğini, hukuka uygun olarak bir işlemin iptalinin ise yeni bir hukuka aykırılık yaratacağını ifade eden Erhürman, “biz hukukun üstünlüğünü temel ilke olarak benimsemiş dört parti olarak böyle bir şey yapmak durumunda olamayız” dedi.

“Geçmiş koalisyon hükümetleri döneminde her partinin kendi içinde bir hükümet olduğu, bunun aşılması için ne tür adımlar atılacağının” sorulması üzerine ise Erhürman, ortak görüşlerinin hükümetteki her bakanlıktan, bakanın hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, 4 partinin, 4’ünün de sorumlu olması ve her icraatın bakanlar kurulu önüne getirilerek, orada uzlaşma sağlandıktan sonra hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

“Kararlılık oldu mu hizmetleri daha hızlı bir şekilde geçirmek mümkündür” diyen Erhürman, tüm bakanlıkların sorumluluğundan, tüm bakanlıkların ortak bir pay alacaklarını kaydetti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Biz bir hükümet kurduk, biz feodal beylikler ortaklığı kurmadık. Bir hükümetin Anayasa’daki tanımı tektir. Hükümet bir bütün olarak yetki sahibidir. Hükümeti bu anlayışla sürdüreceğimize inancımız tamdır.”