Hukuk camiasından sert tepki

Afrika gazetesine saldırıların tutuklandığı davaya bakan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın ölümle tehdit edilip, polis koruması altında yaşamaya mecbur kalması ve YDP milletvekili Zaroğlu ile bazı avukatlar arasında önceki günkü davada yaşanan gerginlikler, hukukçuların tepkisini çekti

Hukuka darbe vurulmaya ve yargının bağımsızlığına gölge düşürülmeye çalışıldığına dikkat çeken Barolar Birliği “Hukukçular olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz” mesajı verdi.

Barolar Birliği Başkanı Bedevi, “Ülkede ayrıştırıcılığı ve şiddeti körükleyenler, yol açtıkları vahim neticelerden ders çıkarıp toplumdan özür dileyecekleri yerde olayı yargıçlara tehdit, avukatlara hakaret savurmaya cüret etme nokrasına kadar taşıma yönündedirler” dedi.

“Hiçbir şeyden korkmuyoruz”

Barolar Birliği, hukuka darbe vurulmaya ve yargı bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışıldığına dikkat çekerek net mesaj verdi: “Hukukçular olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “hukuka darbe vurulmaya ve yargının bağımsızlığına gölge düşürülmeye çalışıldığını” kaydederek, bunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

Barolar Birliği üyeleri, Mahkemeler önünde toplanıp mahkemelerde bir kadın avukata yapılan hakaret ile son günlerde yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşananların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını belirtti ve “hukuka darbe vurulmaya, yargı bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışıldığını tespit ettik, şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsızlığının, demokrasi ve insan haklarına saygının peşini bırakmayacaklarını ve savunmaya devam edeceklerini belirten Bedevi, mahkemede bir kadın avukata yapılanların hoş olmadığını ve bunun, ana hususların bir parçasını teşkil ettiğini dile getirdi ve mücadelelerinin sadece münferit olaylarla ilgili olmadığını söyledi.

Bedevi, “Ülkede ayrıştırıcılığı ve şiddeti körükleyenlerin, yol açtıkları vahim neticelerden ders çıkarıp toplumdan özür dileyecekleri yerde olayı yargıçlara tehdit, avukatlara hakaret savurmaya cüret etme nokrasına kadar taşıma yönündedirler. Toplumumuzun demokrasi ve hoşgörüyle şekillenmiş kültürüne, kurumlarına ve mensuplara yönelik bu saldırılara sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ülkedeki son kale diye nitelendirdikleri bağımsız ve tarafsız yargının korunması ve idame ettirilmesi için hukukçular olarak hiçbir şeyden korkmadıklarını ve mücadele edeceklerini vurguladı.

Öte yandan Güzelyurt Mahalli Barosu, 22 Ocak olayları ve Mahkeme huzurunda vuku bulan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Güzelyurt Mahalli Barosu’nun yazılı açıklaması şöyle:

"22 Ocak 2018 tarihinden beridir gelişen bir seri olayı ve bu olaylar neticesi yargı huzuruna taşınan meselelerin bir grup tarafından çeşitli platformlarda ve özellikle sosyal medyada demokratik toplumun vazgeçilmez bir unsuru olan bağımsız yargıya karşı eleştiri sınırlarını aşar şekilde, tehditkar ve saygısızca saldırı yapılmakta olduğunu endişe ve üzüntü içerisinde gözlemlemekteyiz.

Her şeyden önce yargı bağımsızlığına ve görevleri adaleti gerçekleştirmek olan tüm yargı mensuplarına karşı yapılan bu çeşit her türlü saldırının karşısında olduğumuzu ve bağımsız yargıya sahip çıkmayı bir meslek örgütü ve keza yargının en önemli bacaklarından biri olan avukatlar olarak görev bildiğimizi bildirir, bu tür saldırıların bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu vurgularız.

Bununla birlikte 7 Şubat 2018 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinde görüşülmekte olan bir davanın, meslektaşlarımız tarafından takip edilmekte olduğu bir esnada, görevi milleti temsil etmek olan bir milletvekili tarafından, mahkeme salonu içerisinde bulunan özellikle kadın meslektaşlarımıza karşı yapılan sözlü saldırıyı şiddetle kınadığımızı ve yargının bir bacağını oluşturan avukatlara karşı kendi evlerinde gerçekleştirilen bu saldırıyı kabullenmenin kesinlikle mümkün olmadığını bildiririz. Bununla birlikte yapılan saldırının sadece orada bulunan kadın avukatlara karşı mesleki vasıfları dolayısı ile değil birer vatandaş olarak da yapılmış olduğunun unutulmaması gerektiğine olan inancımızı paylaşmak isteriz.

Dolayısı ile biz Güzelyurt Mahalli Barosu olarak bağımsız yargıya ve yargının tüm üyelerine karşı olduğu gibi vatandaşlarımıza ve onların haklarına karşı yapılan her türlü saldırı ve tehdidin karşısında olduğumuzu ve bunlara karşı her türlü tedbirin alınması ve mücadelenin verilmesi gerektiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

BAROLARIN EYLEMİNE SEBEP OLAN OLAY

Afrika gazetesine yönelik 22 Ocak’ta şiddet eylemleri nedeniyle önceki gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan 6 kişinin davasını izlemeye giden Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, salonda oturacak yer bulamayınca, duruşma salonundaki kadın avukatlara yönelik “Oturmayı seviyorlar” deyince gerginliğe neden olmuştu.

Avukat Mine Atlı’nın salondaki banka oturması ve Zaroğlu’nun ayakta kalması üzerine çıkan tartışmada Zaroğlu, avukat Mine Atlı’ya hitaben “Sen köşeye oturmayı seversin” demesi üzerine Atlı ile Zaroğlu arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşanmıştı.

Bertan Zaroğlu’nun, “Yanlış anladınız. Sizinle muhatap değilim” demesi gerginliği daha da artırmıştı

Kadın avukatlar, “Bertan Zaroğlu’nun, ‘Oturmayı seviyorlar’ şeklindeki terbiyesizce ve kinayeli lafı bize karşı yapılmış çirkin bir hakarettir. Kadınlara yönelik süre gelen davranışlarının devamıdır. Bu kadınlara yönelik bir tacizdir. Bize karşı yapılan bir hakarettir” diye tepki göstermişti.