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Hukuk camiasına ışık tutacak bir kitap

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Avukat Murat Metin Hakkı’nın “Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku" adlı kitabı yayımlandı

Hukuk camiasına ışık tutacak bir kitap
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Avukat Murat Metin Hakkı’nın “Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku" adlı kitabı, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı. 
Yüksek Mahkeme Başkan ve yargıçları ile Başsavcı’nın arka kapaktaki görüşleriyle yayımlanan 600 sayfalık kitap, içtihatları sistematik olarak toparlamasıyla hukuk camiası için el kitabı olarak tanımlandı.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, “hukuk camiasına çok faydalı bir el kitabı” derken, Başsavcı Aşkan İlgen de “Kıbrıs Hukuku ile ilgilenen hakim, savcı, avukat ve kamu görevlilerine faydalı olabilecek nitelikte” ifadelerini kullandı.
Yüksek Mahkeme yargıçları Ahmet Kalkan,  “Çok iyi bir sistematik içerisinde hazırlanmış. Başta hukukçular olmak üzere tüm kesimler için temel başvuru kaynağı olacağı açıktır”; Gülden Çiftçioğlu, “Yargıtay/Hukuk içtihatları açısından kaynağa en süratli ve en kolay şekilde ulaşılmasına büyük kolaylık getirecek”; Bertan Özerdağ da, “İçtihatların tümünün bir yerde toplanması, hukuk sistemimizin gelişiminin görülebilmesine, bilimsel olarak incelenebilmesine katkı koyacak”  şeklinde görüş belirtti.
36 yaşındaki yazar Murat Metin Hakkı’nın “Kıbrıs Çıkmazı”, “Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor” ve “The Cyprus Issue: A Documentary History, 1878-2007” adıyla yayımlanmış 3 kitabı daha bulunuyor.
New-York, Güney Kıbrıs ve İngiltere barolarına da kayıtlı Murat Metin Hakkı, son 2 yıldan beri de Londra’daki Uluslararası Tahkim Enstitüsü’nün üyesi.

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