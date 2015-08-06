Rum Sanayici ve İşverenler Federasyonu (OEV) Başkanı Hristos Mihailidis’in, “Çin için Hong Kong ne ise çözümden sonra Kıbrıs’ın Türkiye için o olacağı” açıklaması...

Rum Sanayici ve İşverenler Federasyonu (OEV) Başkanı Hristos Mihailidis’in, “Çin için Hong Kong ne ise çözümden sonra Kıbrıs’ın Türkiye için o olacağı” açıklaması Rum tarafında tepkiyle karşılandı.

Simerini “Parayı Öne Çıkararak Çözümü Şirinleştiriyorlar... Singapur’dan Hong Kong’a” başlıklı manşet haberinde, Rum yönetiminin ve Rum yatırımcı çevresinin “çözüm sonrası ekonomik mucize” söylemlerinin Güney’de ikna edici bulunmadığına işaret etti.

Rum yönetimi eski başkanlarından Yorgos Vasiliu’nun, “ ‘Kıbrıs’ı Akdeniz’in Singapur’u haline getirme’ hayali olduğunu, bu hayalin gerçekleşmediğini, şimdi OEV Başkanı’nın Hong Kong hayaline sıra geldiğini” yazan gazete “Hong Kong Çin’in askeri ve diplomatik himayesi altında yarı-otonom bir yerdir. Bazı ekonomi çevreleri ve örgütleri, hükümetin onayı ve müsamahası ile çözümden sonra ekonomik mucize gelecekmiş gibi gösteriyor” yorumunu yaptı.

Gazete Hristos Mihailidis’in dün “Kıbrıs Türkiye’nin Hong Kong’u olabilir” açıklamasını savunurken “ülkemizin ezeli tezlerinin siyasi boyutundan hiç çıkmadık” diyerek Türkiye’ye yatırım faaliyetlerine başlamada ısrar ettiğini yazdı.

Habere göre Mihailidis’in açıklamalarıyla ilgili görüşü sorulan DİSİ “görüşlerine katılmıyoruz ama reddetmiyoruz da” dedi.

AKEL “Kıbrıs çözümden sonra da bağımsız devlet olmaya devam edecek. Sorun ekonomik nedenlerle çözülmemeli ama bu nedenler için de çözülebilir, çözülmelidir” görüşünü ortaya koydu.

DİKO Mihailidis’in sözlerini “kabul edilemez” buldu ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve AKEL’in, Kıbrıs sorununda uyguladıkları politika ile işledikleri ortam ve zihniyetin göstergesi olduğunu belirtti.

EDEK “bazıları Kıbrıs halkını, içeriğini kendilerinin bile bilmediği iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözümün getireceği ekonomik menfaatlere ikna etme taşeronluğunu yapıyor” görüşünü ortaya koydu.

EURO.KO Rum ekonomik unsurlarının ve yatırımcılarının kendi işlerini yapması; siyaseti, bunun için seçilmiş kişilere bırakması gerektiğini belirtti.

Mihailidis’in sözlerini Ekologlar ve Çevreciler Hareketi “siyasi etkileri düşünülmeden söylenmiş yersiz sözler” diye nitelerken Vatandaşlar İttifakı “kınanası ve kabul edilemez” buldu.

(ŞA/ÖK)