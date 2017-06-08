HP, Girne trafiği için çözüm önerisi sundu

Halkın Partisi (HP), Girne’de son dönemlerde yaşanan trafik sorununa dikkat çekerek, çözüm önerileri sundu.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, Girne’de karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin trafik olduğuna dikkat çekilerek, trafik sorunun gün geçtikçe daha da kötüye gittiği belirtildi.

Gine’de mevcut nüfusa ilaveten turistler, öğrenciler ve askerin de hesaba katılmasıyla bölgedeki nüfusun 150 binin üzerine çıktığı vurgulanan açıklamada, bu rakamın Girne’nin mevcut altyapısının kaldırabileceği rakamların iki katından daha fazla olduğu kaydedildi.

Bölgede trafik kazası olması durumunda polisin bölgeye intikal ederek, gerekli işlemleri yapıp yolu açması iyimser bir bakışla 1 saat, hastanelik bir durum olduğunda ambulansın bölgeye ulaşma süresi ortalama 15 dakika olduğu belirtilen açıklamada, herşeye rağmen trafik sorununu hafifletmek için bir şeyler yapılabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kısa vadede iyi hesaplanarak tasarlanmış bir imar planı ile birlikte, kesintisiz uzun yaya ve bisiklet yollarının inşası, kaliteli bir toplu taşıma sistemi oluşturulması trafiğin rahatlamasında etkili olacaktır. Bu bağlamda örneğin çocukları ile seyahat eden ailelere belirli indirimler uygulanması, toplu taşıma arzı ve konforu¬nun artırılması gibi kolaylık¬lar ve avantajlar, toplu taşımanın zorunlu olarak değil isteyerek tercih edilmesini sağlayacaktır.”

Toplu yerleşim alanlarında günlük alışverişler için otomobilsiz ulaşımın olabileceği küçük market ve büfelerin teşvik edilmesi, otomobille¬re toplu taşıma durakları ile eşit mesa¬fede ve mümkünse kapalı garajlarda park imkânı sağlanması ile daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir Girne yaratılabileceğine işaret edilen açıklamada, şu önerilerde de bulunuldu:

“Uzun vadede de teknolojiden yararlanarak, akıllı park yerleri ve akıllı trafik kontrolü ile trafik sorunu kontrol altına alınabilecektir. Şöyle ki, boş park alanı bulmak büyük şehirlerde genellikle güçtür. Akıllı park sistemleri ile park alanları, doluluk veya boşluk durumunu tespit eden sensörlerle donatılabilir. Veriler sürücülere en yakın park yerlerini ücretleriyle birlikte alternatifler halinde gerçek zamanlı olarak bildirmek için kullanılır ve bu şekilde park yeri bulmak için dolaşıp durmak ihtiyacı ortadan kalkar.”

Akıllı park sistemi getirilmesinin de bir alternatif olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, akıllı trafik kontrolü sistemleriyle trafik yoğunluğu bilgileri elde edilerek gerekli önlemler alınabileceği, karbon salınımının önüne geçilebileceği, yakıt israfı azaltılarak ekonomik fayda sağlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada şu önerilerde de bulunuldu:

“Trafik verileri bulutla (cloud) kontrol merkezine oradan da trafik bilgisi isteyen yaya ve sürücülerin akıllı telefon, tablet vb cihazlarına ulaşıyor. Karayolları araç yoğunluğu, tıkanıklık, kaza, sis ve don durumu bilgileri, toplu taşıma bilgileri gibi günlük yaşamı kolaylaştıran birçok bilgiye anlık verilerle akıllı cihazlardan rahatlıkla ulaşılırken, yola trafik verilerini bilerek çıkan sürücülerle trafiğin daha karmaşık hale gelmesi önleniyor.

Anlık trafik verileri, vatandaşlara ve şehir yöneticilerine yansıyacak sorunların azalmasını sağlayarak, onlar için hayatı kolaylaştırıyor.

Otomatikleştirilmiş trafik kontrol ve takip sistemiyle duraklamalar yüzde 35, kavşak gecikmeleri yüzde 20, seyahat zamanı yüzde 13, yakıt tüketimi yüzde 12,5 ve karbon emisyonuyüzde 10 azaltılabilir.”