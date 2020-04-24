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Hoş geldin Ramazan

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Ramazan ayı bugün başladı. Bir aylık orucun ardından üç günlük Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlayacak

Hoş geldin Ramazan

Ramazan ayı bugün başladı. Müslüman alemi, tutulacak 1 aylık orucun ardından Ramazan Bayramı’nı kutlayacak. 3 günlük Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlayacak.
Din İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Ramazan İmsakiyesi’ne göre, bugün başlayan Ramazan, 23 Mayıs’ta tamamlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek. Fitre, bu yıl 35 TL olarak belirlendi. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl toplu dini etkinlikler yapılmayacak ve Müslümanlar ramazanı evlerinde idrak edecek.
Bakanlar Kurulunun önceki gün aldığı karara göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinlikleri düzenlenmeyecek.
Pandemi sebebiyle camiler kapalı kalmaya devam ederken, teravih ve mukabele gibi cemaatle yapılan ibadetler de evlerde eda edilecek.
Ülkedeki kurum ve kuruluşlar, bu süreçte ihtiyaç sahibi aile ve kişileri belirleyerek, evlerine yardım paketi ulaştıracak.
KKTC'deki bazı belediyeler de ramazan ayı boyunca iftarlık çıkaracak ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştıracak.
Öte yandan KKTC'deki televizyon kanallarında gençlerin gönüllü olarak seslendirdiği Türkçe ve İngilizce hadisler, program aralarında gösterilecek.

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