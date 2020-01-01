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Hoş geldin 2020

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Hoş geldin 2020

Bir yıl daha geride kaldı, 2020’ye merhaba dedik.2019, ülkede hızla yayılan ekonomik kriz ve dövizin yükselişiyle alım gücü eriyen Kıbrıs Türk halkı için zor bir yıl oldu.

Yarım asırdan fazla süren Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün devamı da umutları başka yıllara bıraktı. Dünyada ise geride bıraktığımız yılabitmek bilmeyen ekonomik savaşlar,çatışmalar ve mülteci dramları damga vurdu.

Ülkedeki tatlı yeni yıl telaşı dün de devam etti.

Yılın son gününde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapanların yarattığı yoğunluk vardı. Birçok işyerinde de kutlamalar yapıldı. Başkentteki trafik bugün yine yoğun.
Kıbrıs, yeni yıla yağmurlu havayla girecek. Geçen haftadan beri etkili olan sağanak, bugün de devam edecek. 
Devlet ve hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri 2020 için mesaj yayımladı, iyi dileklerini aktardı.
2020’nin ilk günü olan bugün resmi tatil olacak.
 

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