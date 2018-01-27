Hodri Meyhane’ye ceza

Lefkoşa’da Hodri Meyhane’nin sağlıksız olduğu, Hamitköy'de ise Ünal Ali Moda'ya ait mandırada kaçak kesim yapıldığı tespit edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 15-19 Ocak tarihleri arasında 102 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 23 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Mezzaluna isimli işletmeye iş yeri izni olmaması nedeniyle; Hodri Meyhane isimli işletmeye ise işyeri izni olmaması ve gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Sokak Arası Cafe isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Öte yandan Veteriner Dairesi tarafından Hamitköy'de Ünal Ali Moda'ya ait mandırada kaçak kesim yapıldığının tespit edilmesi sonucunda belediye ekipleri tarafından söz konusu etler müsadere ve imha edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “8 Kahvehane, 4 Pansiyon, 3 İnternet Cafe, 1 Oto Yıkama, 30 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci yurdu,6 Fırın, 6 Kafeterya, 15 Restoran, 2 Bar, 3 Unlu Mamül Satış Yeri, 5 Meyhane, 1 Catering, 1 Balık Satış Yeri, 2 piliç Satış Yeri, 5 Süt, 5 Kasap.”