Hizmetleri asla unutulmayacak

Ülke tarihinin çınarı, hukuk ve siyaset dünyasının önemli ismi Oktay Feridun, son yolculuğuna uğurlandı. Törende yapılan konuşmalarda Feridun’un ülkesine verdiği hizmetlerin unutulmayacağı vurgulandı

Emekli Başsavcı, Meclis Başkan Yardımcılığı ile İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde de bulunan ve önceki Cumartesi gecesi vefat eden Oktay Feridun için, Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Meclis avlusunda saat 10.00'da saygı duruşu ile başlayan törende, Oktay Feridun’un özgeçmişi okundu. Tören konuşmaların ardından tamamlandı. Feridun için saat 11.00’de Mahkemeler önünde düzenlendi, törenin ardından cenazesi Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Meclisteki törende ilk olarak Oktay Feridun’un damadı Serhan Çınar, bir konuşma yaparak, Feridun’un vefatı nedeniyle mesaj yayınlayıp, acılarını paylaşan ve törene katılan herkese teşekkür etti.

Çınar, Oktay Feridun’un, dürüstlükten ödün vermeyen, adil ve vicdanlı biri olduğunu vurgulayarak, engin bilgi ve deneyiminin yanında da oldukça çalışkan ve nazik bir kişi olduğunu belirtti.

Feridun’un insanlar arasında ayrım yapmayan ve toplumun her kesiminden dostları olan biri olduğuna işaret eden Çınar, hukuku ve mahkemeleri çok seven Feridun’un son zamanlara kadar mahkemelere giderek genç hukukçuları gözlemlediğini ve çıkan yasaları inceleyip, fikir yürüterek tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Çınar, Feridun’un genç hukukçularla yakından ilgilendiğini, tek amacının bilgili ve başarılı hukukçular yetişmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Vekili Teberrüken Uluçay ise, Feridun’un uzun verimli ve zengin kariyerinde ülkesine çeşitli alanlarda hizmet verdiğini ifade ederek, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Feridun’un ülke tarihinin çınarlarından olduğunu, hayatının Kıbrıs Türkü’nün geride kalan yüz yılına tanıklık ettiğini vurgulayan Uluçay, “Feridun sömürge idaresinden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, toplumlar arası çatışmalardan, Kıbrıs Türk halkının devletleşme sürecine giden tüm aşamalarda görev almış katkı koymuş bir şahsiyettir” dedi.

Uluçay, Feridun’un mesleğine olan bağlılığının sadece hukuk camiasına değil, her alanda bir mesleğin nasıl icra edilmesi gerektiğiyle ilgili bir rehber niteliğinde olduğunu belirtti.

Uluçay, Feridun’un uzun renkli ve kuşkusuz kaydedilmeye değer anılarını güçlü kalemiyle yazdıklarının, Kıbrıs Türk halkının yakın geçmişine ışık tuttuğunu ve zorlu bir süreçten geçmekte olan kendileri için de önemli dersler içerdiğini söyledi.



