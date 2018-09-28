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Hız tespit kameralarına bir yenisi daha eklendi

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Dört şeritte de hız takibi yapabilme kapasitesine sahip“T” serisi sabit hız tespit kameralarının ilki, iki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan Haydar Aliyev Caddesi’ndeki Bolu Sokak çıkışına kuruldu

Hız tespit kameralarına bir yenisi daha eklendi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, mevcut hız tespit kameralarından daha ileri teknoloji kullanan “T” serisi sabit hız tespit kameralarının ilkinin Lefkoşa’da  Haydar Aliyev Caddesi Bolu Sokak çıkışına kurulduğunu duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, kameranın hedef takip radarı teknolojisine ve modüler olan mevcut modellere nazaran yekpare bir tasarıma sahip olduğu kaydedildi.

İki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan Haydar Aliyev Caddesi’ndeki dört şeritte de hız takibi yapabilme kapasitesine sahip olan kameranın fotoğraf kalitesi 22 megapixel. 

Altında 360 derece dönebilen ve 24 saat kayıt yapma özelliği bulunan bir de güvenlik kamerasına sahip olan kameranın haftaya aktif hale getirilmesi planlanıyor. T serisi kameraların, yakın gelecekte farklı noktalara kurulmasıyla sayıları artırılacak.

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