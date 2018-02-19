Hız kesiciler tehlike saçıyor

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Boğaz - Dikmen yolu üzerindeki İstihkam Birliğinin önündeki hız kesicilerin yerinden sökülmesi nedeniyle bu yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Hız kesici bariyerlerin yerlerinden sökülerek, sağa sola saçılması ve bariyerleri tutan vidaların yolun içinde olması nedeniyle bazı araçların tekerleklerinin zarar gördüğü bildiriliyor.