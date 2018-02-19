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Hız kesiciler tehlike saçıyor

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Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Boğaz - Dikmen yolu üzerindeki İstihkam Birliğinin önündeki hız kesicilerin yerinden sökülmesi nedeniyle bu yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Hız kesiciler tehlike saçıyor
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Hız kesici bariyerlerin yerlerinden sökülerek, sağa sola saçılması ve bariyerleri tutan vidaların yolun içinde  olması nedeniyle bazı araçların tekerleklerinin zarar gördüğü bildiriliyor.

 

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