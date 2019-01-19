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Hijyenik olmayan işyerine mühür

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Gazimağusa Belediyesi, bir işyerini çalıştırma izni olmadığı ve hijyen koşullarına uymadığı gerekçesiyle mühürledi

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Hijyenik olmayan işyerine mühür
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Gazimağusa Belediyesi kent genelindeki sürdürdüğü denetimlerini gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin izinleri ve işyerlerinin hijyen koşullarının denetlenmesine yoğunlaştırdı. 
Zabıta ekipleri,  işyerlerinin çalışma izinleri, çalışanların sağlık karneleri ve hijyen koşullarının uygunluğunu denetledi. Yapılan denetimlerde bir işyeri çalıştırma izni olmadığı, çalışanlarının sağlık karneleri yenilenmediği ve hijyen koşullarında sıkıntı olması nedeniyle mühürlendi.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, işyerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.  
Hijyen başta olmak üzere her şeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğinin ifade eden Arter, “gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyerek, gıda üretimi yapan işyerlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

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