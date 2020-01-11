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Hijyen koşullarına uymayan işyerine mühür

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Gazimağusa’da bir işyeri, çalışanların sağlık karneleri olmadığı ve gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı için mühürlendi

Hijyen koşullarına uymayan işyerine mühür

 

Gazimağusa Belediyesi (GMB) sağlık ve zabıta ekipleri kent genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. 
Denetimler kapsamında bir işyeri çalışanların sağlık karneleri olmadığı ve gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı için geçici olarak mühürlendi. 

Satışa sunulan ürünlerin hijyen olup olmadığı, son kullanım tarihleri, işyeri çalıştırma izinleri ve çalışanların sağlık karnelerinin kontrolünü yapan ekipler, özellikle gıda üretimi yapan işyerlerinin genel hijyen koşullarına uyması konusunda hassasiyet gösteriyor. Ayrıca marketlerdeki ürünlerin son kullanım tarihleri de kontrol ediliyor.
GMB Başkanı İsmail Arter, GMB sınırlarında düzenli denetim yaptıklarını, gıda üretimi ve satışının yapıldığı yerlerin tüketici haklarını bilerek hareket etmesi gerektiğini, hijyen başta olmak üzere her şeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğini kaydetti.
“Gıda üretimi yapan işyerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyen Belediye Başkanı Arter, gıda üretimi yapan işyerlerinin denetlendiğini bilmesinin önemli olduğunu, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. 

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