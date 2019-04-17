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Hiç bitmeyen bir merak

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TC Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Pul Müzesi ile KKTC Posta Dairesi’nin koleksiyonları, KKTC Milli Pul Sergisi’nde sergileniyor

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Hiç bitmeyen bir merak
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“2019 KKTC Milli Pul Sergisi”, Bedesten’de önceki gün açıldı.
Açılışı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, KKTC Posta Dairesi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen sergide, TC Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Pul Müzesi ile KKTC Posta Dairesi’nin koleksiyonları sergileniyor.


Açılış konuşmasını yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, teknolojik gelişmeler nedeniyle hayatımızdan çıkmış gibi görünse de, pulların, bir ülkenin milli, kültürel ve tarihi mirasını yansıttığını ifade etti.
Atakan, özellikle filateli alanında hiç bitmeyen bir merak, milyonlara ulaşan bir hobi, tutku olduğunu belirtti.
Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler ise konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için çok önemli bir yeri olan hatta dünyanın her yerine ulaşabilen KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü pulları hem kültürel açıdan hem de ülkemize uygulanan izolasyonları aşabilen tek tanıtım aracımız olmasından dolayı önemli bir yer tutar” dedi.

Sergiye, 30’a yakın filatelist, Geleneksel Filateli, Posta Tarihi, Posta Antiyeleri, Aerofilateli, Tematik Filateli, Maximafilive Filatelik Literatür sınıflarında katılıyor.
Sergi 20 Nisan’a kadar 09.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiye katılacak koleksiyonların bazıları yarışmaya tabi olacak. Ödül töreni 19 Nisan’da yapılacak.

 
 

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