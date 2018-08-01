Heykelin Halleri sergide

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen 2018 Bahar Dönemi “Heykelin Halleri’ kursunun sergi açılışı gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve EMAA Başkanılığı’nı da yürüten heykeltıraş Zehra Şonya’nın konuşma yaptığı gecede, kursiyerlerin yaptıkları heykeller sergilendi, ardından da katılım belgeleri takdim edildi.

Sergi, 3 Ağustos Cuma gününe kadar 18:00 ile 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.