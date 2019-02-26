banner255
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
11 0
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
19 0
 
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
12 0
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
100 0
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
20 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
97 0
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
153 0
banner82

"Herkes eylemi dozunda yapsın"

banner27

Tarım Bakanı Şahali’den hayvan üreticilere uyarı. “Geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılmayacak. Herkes eylemi dozunda yapsın. Talepleri ile imkanlarımız arasında ciddi marjinal ayrılık var"

banner262
"Herkes eylemi dozunda yapsın"
banner215

Tarım Bakanı Şahali’den hayvan üreticilere uyarı.Şahali “Geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılmayacak. Herkes eylemi dozunda yapsın. Taleplerleri ile imkanlarımız arasında ciddi marjinal ayrılık var" dedi.

BRT TV'den Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu ayaküstü sohbetler programına katılan Tarım Bakanı Erkut Şahali yarın hayvan üreticileri tarafından yapılacak eylem konusunda uyarı geldi.

İşte Bakan Şahali’nin bu yöndeki ifadeleri.. “Kamu malına zarar ciddi bir suçtur. Eylül ayında meydana gelen eylem sırasında kamu malına ciddi anlamda zarar verilmişti.Bu toplum vicdanını ve devlet itibarını da çok olumsuz etkilemişti. Umarım ki güvenlik güçlerine iş düşürmeyecek şekilde disiplinli ve olgun bir eylem söz konusu olur. Eğer eylem yapılacaksa umuyorum ki kimse kamu malına yani toplumun ortak varlıklarına zarar verme niyeti ile o eyleme katılmaz ve demokratik ölçüler çerçevesinde sadece bir hak arayışı gündeme gelir. Yoksa traktörleri bakanlığın içine sokmaya çalışmanın eylem biçimi ile hiçbir alakası yoktur öyle zannediyorum ki geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılması da devletin itibarının sorgulanması bakımından bir unsur olacaktır. O nedenle herkes eylemi dozunda ve görev çerçevesinede ele alsın”....

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.