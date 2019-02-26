Tarım Bakanı Şahali’den hayvan üreticilere uyarı. “Geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılmayacak. Herkes eylemi dozunda yapsın. Talepleri ile imkanlarımız arasında ciddi marjinal ayrılık var"

Tarım Bakanı Şahali’den hayvan üreticilere uyarı.Şahali “Geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılmayacak. Herkes eylemi dozunda yapsın. Taleplerleri ile imkanlarımız arasında ciddi marjinal ayrılık var" dedi.

BRT TV'den Pembe Paşaoğluları'nın sunduğu ayaküstü sohbetler programına katılan Tarım Bakanı Erkut Şahali yarın hayvan üreticileri tarafından yapılacak eylem konusunda uyarı geldi.

İşte Bakan Şahali’nin bu yöndeki ifadeleri.. “Kamu malına zarar ciddi bir suçtur. Eylül ayında meydana gelen eylem sırasında kamu malına ciddi anlamda zarar verilmişti.Bu toplum vicdanını ve devlet itibarını da çok olumsuz etkilemişti. Umarım ki güvenlik güçlerine iş düşürmeyecek şekilde disiplinli ve olgun bir eylem söz konusu olur. Eğer eylem yapılacaksa umuyorum ki kimse kamu malına yani toplumun ortak varlıklarına zarar verme niyeti ile o eyleme katılmaz ve demokratik ölçüler çerçevesinde sadece bir hak arayışı gündeme gelir. Yoksa traktörleri bakanlığın içine sokmaya çalışmanın eylem biçimi ile hiçbir alakası yoktur öyle zannediyorum ki geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılması da devletin itibarının sorgulanması bakımından bir unsur olacaktır. O nedenle herkes eylemi dozunda ve görev çerçevesinede ele alsın”....