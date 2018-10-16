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Herkes, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne sahip çıkmalı

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GGK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin korunup gelecek nesillere ışık tutması için yaşatılması gerektiğini belirtti

Herkes, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne sahip çıkmalı
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün karşılayarak, sohbet ettiği Tuğgeneral Algan, Dr. Küçük Müzesi’ne hayran kaldığını dile getirdi.

Dün öğleden sonra gerçekleşen ziyaret sırasında, Dr. Küçük Müzesi hakkında bilgiler alan Tuğgeneral Algan, Dr. Küçük’e yakışır bir müzenin hayat bulduğunu ve bu müzenin korunup gelecek nesillere ışık tutması için yaşatılması gerektiğini belirtti.

Mehmet Küçük ise, Tuğgeneral Algan’ın bu ziyareti için teşekkür ederek, herkesin bu müzeye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

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