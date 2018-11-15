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“Her zaman sevgi ve saygı ile anılacaksın”

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Liderimiz Dr. Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’de tören düzenlendi. Akıncı, liderimiz için “Verdiğin hizmetlerle her zaman sevgi ve saygı ile anılacaksın” dedi

“Her zaman sevgi ve saygı ile anılacaksın”
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KKTC’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’de tören düzenlendi.
Törende Anıt’a çelek konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı:
“İngiliz sömürge yönetimine karşı Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasını, Kıbrıslı Yunanistan’a bağlama girişimlerine karşı da Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini örgütleyenlerin başında gelen bir önder olarak seni rahmet ve saygı ile anıyoruz.
Yürüttüğün önderliğin yanında halkına hem bir doktor, hem bir gazeteci yazar olarak da değerli hizmetler sundun. Her zaman halkının içinde ve halktan biri olarak hayatını sürdürdün. Tüm bu niteliklerin verdiğin hizmetlerle her zaman sevgi ve saygı ile anılacaksın. KKTC’nin 35’nci yılında huzurundayız

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