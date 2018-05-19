Her yer sarı kırmızı

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Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın Göztepe deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 21. Kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu ilan etmesiyle hem Türkiye’de hem de ülkemizde Galatasaray taraftarları sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlaması yaptılar.

Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu sarı-kırmızılı taraftarları sokaklara döktü.

Tüm Türkiye’de geç saatlere kadar şampiyonluğu kutlayan taraftarlar renkli görüntüler sahneledi.

Ülkemizde yaşayan Galatasaray taraftarları da başta Lefkoşa olmak üzere ada genelinde şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sarı kırmızılı taraftarlar Lefkoşa’nın en işlek caddesi Dereboyu’na akın etti.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve meşale yakan taraftarlar, saatlerce şampiyonluk şarkıları söyledi ve tezahüratta bulundu.

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