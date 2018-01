“Her tarafta güvenlik zafiyeti ortaya çıktı”

CTP Başkanı Erhürman, Afrika Gazetesi, Meclis önü ve Mecliste yaşanan olaylarda ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu vurguladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman önceki gün yaşananları değerlendirdi. Gerek Afrika Gazetesi önündeki gösterilerde, gerekse Meclis önündeki gösterilerde ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayan Erhürman, herkesi soğukkanlılıkla, sağduyuyla ve sorumluluk duygusuyla davranmaya çağırdı,“Bu olayların yeniden yaşanmaması için herkes bu yöndeki değerlendirmelerini yapmak zorundadır” dedi.

Önceki gün Afrika Gazetesi, Meclis önü ve Mecliste yaşananların sorulması üzerine CTP Genel Başkanı Erhürman şunları söyledi:

“Dün (önceki gün) yaşananlar, herhalde bu ülkede yaşayan hiçbir birey için gurur, mutluluk duyulacak şeyler değil. Hepimiz yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Herkesin bunları ayrıntılı, dikkatli ve hassas şekilde değerlendirmesi ve hiçbirinin tekrarlanmaması için gereken her neyse değerlendirmelerini tamamlaması gerekiyor. Bu ülkede hepimizin istediği barış içinde bir arada yaşama koşullarının, demokrasi koşullarının devamıdır. Net olarak görüyoruz ki herkese bu konuda sorumluluk düşmektedir. Herkes soğukkanlılıkla, sağduyuyla ve sorumluluk duygusuyla davranmak zorundadır. Herkes bu yönde değerlendirmelerini yapmak zorundadır. Burada önemli olan bu ülkede gurur duyacağımız bir Meclis çalışma ortamı, demokrasi ortamı, içinde mutlu ve barış içinde yaşayacağımız bir ülkeyi tesis etmektir. Tekrar altını çiziyorum, herkes sorumluluğunun bilincinde davranmak zorundadır. Dün (önceki gün) yaşananlar hiç de mutlu olduğumuz, hak ettiğimizi düşündüğümüz, gurur duyacağımız şeyler değil. Kimse için değil.”

Bir soru üzerine polisin tavrı konusunda da değerlendirmede bulunan Erhürman şunu ekledi:

“Dün (önceki gün) her tarafta çok net şekilde güvenlik zafiyeti ortaya çıktı. Gerek Afrika Gazetesi önündeki gösterilerde, gerekse Meclis önündeki gösterilerde ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı. Bu taraflı tarafsız olmak değil, objektif olarak gözlenen bir şey. Dün de (önceki gün) yaptığımız açıklamada polis teşkilatına bu çağrıyı yaptım. Bu konuda eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi için bir an önce tedbir alınmalı. Dün yapılanlarla ilgili mevzuatın gereği her neyse bunlar konusunda harekete geçmekte zerre tereddüt gösterilmemelidir. Polis teşkilatının zaten yasalardaki görevi budur. Bu konudaki zafiyetin bir an önce giderilmesi lazım.”